台中拆老屋挖地基不慎致鄰房倒塌釀1死 都發局發函勒令停工

台中台灣大道一段有間老屋已拆除，今早挖地基工程，隔壁老屋往空地倒下，造成1死2人待救。都發局已發函勒令停工，後續將配合勞檢局等單位，依規查察涉勞安和公共安全等責任。

台中市土木技師工會到場鑒定，7號空地開挖地基，挖到1.6米深的時候，5號鄰房倒塌。3號也有點受損，建議3號立即搬出，避免第2次災害倒塌。都發局長李正偉指出，現場先以搶救為優先考量，後續會立即做相關安全檢測。

都發局指出，經查倒塌的建築物位於台灣大道一段299巷5號，初步研判為位於一旁的7號建築物可能涉及施工不當，造成5號建築物倒塌；7號建築物先前曾申請拆除執照，已經依規拆除，目前亦有申請建造執照，正進行施工，目前推斷可能係因施工不當導致工安事件危及公共安全。

都發局現已依規，函發要求現場勒令停工，後續將配合勞檢局等單位，依規查察涉勞安和公共安全等責任。另將於消防搶救後，由營造施工科、修復工程科後續進場施設安全圍籬。