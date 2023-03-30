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影／台中老屋倒塌釀1死2受困 檢察官到場初步勘驗

聯合報／ 記者曾健祐余采瀅林佩均／台中即時報導

台中中區老屋倒塌釀1死2工人受困，搜救人員在現場持續搜救，陳姓與吳姓工人仍下落不明。台中地檢署檢察官陳旻源今天下午和第一警分局警方到場，初步勘驗倒塌房屋狀況、保全相關證據，並在不影響救災情況下初步勘災，預計明天相驗，另現場公安涉及過失致死罪嫌部分，檢警也將進一步釐清。

初步了解，七號房屋已拆除，今早施工，挖土機挖地基時，隔壁五號老屋倒塌，倒向七號空地，造成空地3名工人受困，九號房屋也部分破損。

消防局上午10點44分獲報，派人車趕到現場。台中市消防局表示，今上午11點15分先救出靠外側的蔡姓工人（51歲），已無呼吸心跳，送醫不治；另有陳姓（52歲）、吳姓（41歲）工人仍受困，持續搜救中。

台中地檢署檢察官陳旻源(藍衣者)到場，初步勘驗倒塌房屋狀況、保全相關證據，預計明天相驗。記者曾健祐／攝影
台中地檢署檢察官陳旻源(藍衣者)到場，初步勘驗倒塌房屋狀況、保全相關證據，預計明天相驗。記者曾健祐／攝影

台中地檢署檢察官陳旻源到場，初步勘驗倒塌房屋狀況、保全相關證據，預計明天相驗。記者曾健祐／攝影
台中地檢署檢察官陳旻源到場，初步勘驗倒塌房屋狀況、保全相關證據，預計明天相驗。記者曾健祐／攝影

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