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台中挖地基損鄰倒塌造成死傷 營造業：憑經驗有一定風險

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市中區一處老屋拆除施工時，不慎造成鄰房倒塌，致3名工人受困，其中1人救出不治。對於拆屋，營造業者和結構技都說，它並沒有施工規範，每一棟建物的狀況都不同，都是依承包的業者自行判斷，沒有依據可循。

專門蓋別墅的禾固營造總經理張啟章說，蓋房子有營建規範，但是拆屋就沒有，目前業界的作法多是交給他人承攬，但是承攬者多是土方業者等。

他說，每個建物個案情況不同，像有的大樓是把挖土機吊至最頂端，逐層拆下來，或是使用炸藥來炸。因為施工方式不一、具有一定風險，都靠經驗判斷，一旦拿捏不準，經常容易發生意外。

張啟章說，如果要規避風險，得謹守小心謹慎、逐步為之的準則，例如一面牆可以小範圍的慢慢敲，也可以一下就把牆推倒，這其間的風險就要仔細評估。

宋姓結構技師說，連棟房屋因為牆和梁都相連，拆屋時要進行「鄰房鑑定」， 鑑定相鄰的房屋安全性，同時加裝監測器，像是傾斜儀等，以判斷施工是否造成傾斜。另也須在施工前後都替鄰房相鄰的牆壁、梁柱、窗戶等都拍照存證，以利比對，判斷是否因施工造成鄰房損壞。

對於拆屋，因為是工地，政府會規定要架設圍籬等，在鄰房鑑定時，也會請結構技師看看是否因拆屋會影響結構安全，必須負復原責任。但至於怎麼拆就得依拆屋者自己的技術和方法，包括安全性和施工便利性等，像是有的人把挖土機吊上大樓逐層往下，或是用大鐵球去撞等，用何種方法以及風險有多大，得由拆屋者自行判斷。另外，也因被拆的房屋強度不一，目前尚難有統一的施工規範。

台中市中區今早傳出老屋倒塌，一度有三人受困。記者黃仲裕／攝影
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台中今早驚傳一棟2層樓合法老舊建物倒塌，都發局表示，是否為施工不當造成倒塌，仍須調查。記者曾健祐／翻攝
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