影／最新進度！台中房屋倒塌1死2人待救 搜救犬找到受困者位置

台中市中區台灣大道一段299巷一棟2樓房屋今天上午10時44分倒塌，消防局救出51歲蔡姓工人經送醫因傷重不治，另有二名工人受困待救。台中市副市王育敏稍早到關心搜救進度，並說明，現在已救出一人惜送醫不治，搜救犬有偵測到位置，現在所有人員盡速移除磚塊，全力搶救。

台中市消防局特搜大隊長林黎銘說明，第一時間派出搜救犬3人2犬搶救，搜救犬已在當事人的描述，在後半部發現受困者位置，要把磚塊、鐵塊等搬出、移除，搬出縫隙後，以影像探測儀，探測人員位置。

搜救困難點？林黎銘指出，最主要是整個建築物都倒塌下來，很多磚塊、鐵皮和雜物等堆積下來，不能動用大型機具，怕到塌物品壓下來危及受困者，造成二次傷害，只能用人工搬運，最重要是確認受困者安全。

他說，據當事者描述，有二人在旁邊，小型挖土機在操作時，不小心整個塌下來，現場深度約一公尺，搜救犬發現受困者位置，生命跡象是很有機會。

這一棟2樓房屋今天上午10時44分倒塌，消防局派遣特搜大隊救援，在上午11時19分救出蔡姓工人，其餘2名工人待救。被救出的蔡姓工人到院時無呼吸、心跳，急診全力搶救，但因傷勢嚴重，醫師在中午宣告不治。

消防局指示現場需要生命探測支援，上午11時49分搜救犬到場，進行人命搜救任務；於921大地震有豐富搜救經驗的台中市迅雷救援協會等多家民間救難團體也派員前往支援，把握黃金救援時間。

台中市消防局初步研判，疑似為7號房屋進行裝修作業，共計4名工人施工，其中一位駕駛怪手，另3名工人在屋內裝修，隔壁5號房屋不明原因倒向7號房屋，釀成意外，進一步原因有待釐清。