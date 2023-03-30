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影／台中拆老屋挖垮隔壁壓死人 里長：屋主上周搬走躲過死劫

聯合報／ 記者曾健祐余采瀅林佩均／台中即時報導

台中市中區一棟有逾70多年歷史的日據時期老屋倒塌，造成3名工人受困，蔡姓工人救出送醫不治，吳姓、陳姓工人仍在瓦礫堆中待救。中區光復里長張富星表示，倒塌的五號屋屋主上周剛搬走，躲過死劫，否則死傷恐更嚴重。

挖地基的是七號屋，今早施工卻造成五號屋傾倒，「還好五號屋主上周已搬走，不然更嚴重！」中區光復里長張富星表示，五號住戶一周前已搬走，現在是空屋，該屋齡是日據時期的房子，相當老舊，原本七號屋主想與五號一起施工，但五號屋主婉拒並於上周搬走。

張富星指出，96歲陳姓阿嬤是其中吳姓工人的阿嬤，聽力不好，阿嬤原本在施工車內休息，因房屋倒塌，警消趕緊帶她到安全場所安置。

初步了解，七號房屋已拆除，今早進行挖地基工程，上午10點44分獲報隔壁五號老屋倒塌，倒向七號空地，造成空地3名工人受困。

台中市消防局表示，今上午11點15分先救出靠外側的蔡姓工人（51歲），已無呼吸心跳，送醫不治；另有陳姓（52歲）、吳姓（41歲）工人仍受困，持續搜救中。

台中市中區一棟老屋不明原因倒塌，釀１死，另２工人受困，搜救人員持續搶救中。記者曾健祐／攝影
台中市中區一棟老屋不明原因倒塌，釀１死，另２工人受困，搜救人員持續搶救中。記者曾健祐／攝影

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