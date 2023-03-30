清明連假將至 板橋警啟動交通疏導措施

清明連假即將到來，新北市板橋警方預估內縣民大道、文化路、中山路及湳雅觀光夜市等路段將出現大量車潮，板橋車站、捷運等旅運處所亦會有大量返鄉掃墓人潮。為避免連假期間轄內交通壅塞，警方將在縣民大道、文化路沿線路段、板橋車站周邊執行加強交通疏導作為，請配合現場員警及義交人員指揮、疏導及管制，切勿貪圖方便而違規停車，以維交通順暢。

警方表示，用路人、民眾可多利用新北市交通局推出「新北市清明服務網」、「新北市清明連假交通資訊懶人包」，提供市區道路與風景區易壅塞路段、時段及新北市掃墓交通資訊。

民眾可透過懶人包上的QR CODE連結進入「新北市交通局即時交通資訊網」等相關網頁查詢即時交通訊息，預先規劃行程路線、時間，避開塞車。

板橋警分局同時呼籲返鄉祭祖分流進行，出門旅遊務必遵守道路交通安全規則，行經無號誌路口，更要依道路交通標誌、標線、號誌及員警的指揮行駛，看到閃光紅燈、「停」標誌及標線，車輛應停車，確認無人車再通過，避免交通事故發生，另加重酒駕刑罰已上路，酒駕累犯得公布姓名照片。

「新北市清明服務網」https://www.tfunscroll.ntpc.gov.tw/TombSweepingFestival/