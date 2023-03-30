影／違規穿越車道遭機車撞飛 三重86歲老婦急救無效亡

新北市三重區袁姓婦人昨天上午運動完步行回家，疑因違規穿越環河南路，遭辜女所騎機車撞飛，袁婦四肢擦、挫傷，人雖意識清楚，但送醫急救一個小時，卻宣告不治。辜女沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

經調查，袁姓婦人（86歲）昨天上午，獨自到新北市三重區河濱公園運動，約莫上午10時26分左右，她運動完準備回家，才剛走下環河路堤防階梯，卻違規穿越馬路。當場被辜女（35歲）所騎的機車撞飛。