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影／台中拆屋倒塌1死2待救 他紅眼衝現場懇求：快救我哥哥

聯合報／ 記者林佩均余采瀅曾健祐／台中即時報導

台中市中區一棟2樓高的舊民宅在施工時倒塌，造成3名工人受困，1人送醫不治，２人待救。吳姓工人的阿嬤今陪同孫子到工地，目睹孫子遭瓦礫掩埋，她腳軟被送至警局安置，中午，吳姓工人的胞弟衝入現場、情緒激動喊「我要找阿嬤！」並請求救難人員趕快救人。

中午12點多，另名吳姓工人的胞弟上身打赤膊衝入現場，情緒激動喊「我要找阿嬤！」警消人員合力將他帶出倒塌現場，吳姓工人的胞弟哽咽表示，他的胞兄在裡面施工，被壓在瓦礫堆下，阿嬤今天也跟著哥哥出門，擔心阿嬤也受傷。

現場警消不斷安撫吳姓工人，「你的阿嬤我們帶出來了」、「她沒事」、「你也是救災人員不要妨礙救災」、「深呼吸放輕鬆」，吳姓工人的胞弟一度攤在所長肩膀上，所長不斷拍他肩膀，他這才坐下。

吳姓工人被壓在瓦礫中，其胞弟衝入現場、情緒激動喊「我要找阿嬤！」並說其哥哥被壓在瓦礫堆中，希望救難人員趕快救人。記者曾健祐／攝影
吳姓工人被壓在瓦礫中，其胞弟衝入現場、情緒激動喊「我要找阿嬤！」並說其哥哥被壓在瓦礫堆中，希望救難人員趕快救人。記者曾健祐／攝影
吳姓工人被壓在瓦礫中，其胞弟衝入現場、情緒激動喊「我要找阿嬤！」並說其哥哥被壓在瓦礫堆中，希望救難人員趕快救人。記者曾健祐／攝影
吳姓工人被壓在瓦礫中，其胞弟衝入現場、情緒激動喊「我要找阿嬤！」並說其哥哥被壓在瓦礫堆中，希望救難人員趕快救人。記者曾健祐／攝影

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