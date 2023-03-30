聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中拆屋倒塌1死2待救 他紅眼衝現場懇求：快救我哥哥
台中市中區一棟2樓高的舊民宅在施工時倒塌，造成3名工人受困，1人送醫不治，２人待救。吳姓工人的阿嬤今陪同孫子到工地，目睹孫子遭瓦礫掩埋，她腳軟被送至警局安置，中午，吳姓工人的胞弟衝入現場、情緒激動喊「我要找阿嬤！」並請求救難人員趕快救人。
中午12點多，另名吳姓工人的胞弟上身打赤膊衝入現場，情緒激動喊「我要找阿嬤！」警消人員合力將他帶出倒塌現場，吳姓工人的胞弟哽咽表示，他的胞兄在裡面施工，被壓在瓦礫堆下，阿嬤今天也跟著哥哥出門，擔心阿嬤也受傷。
現場警消不斷安撫吳姓工人，「你的阿嬤我們帶出來了」、「她沒事」、「你也是救災人員不要妨礙救災」、「深呼吸放輕鬆」，吳姓工人的胞弟一度攤在所長肩膀上，所長不斷拍他肩膀，他這才坐下。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言