影／台中拆屋倒塌1死2待救 他紅眼衝現場懇求：快救我哥哥

台中市中區一棟2樓高的舊民宅在施工時倒塌，造成3名工人受困，1人送醫不治，２人待救。吳姓工人的阿嬤今陪同孫子到工地，目睹孫子遭瓦礫掩埋，她腳軟被送至警局安置，中午，吳姓工人的胞弟衝入現場、情緒激動喊「我要找阿嬤！」並請求救難人員趕快救人。

中午12點多，另名吳姓工人的胞弟上身打赤膊衝入現場，情緒激動喊「我要找阿嬤！」警消人員合力將他帶出倒塌現場，吳姓工人的胞弟哽咽表示，他的胞兄在裡面施工，被壓在瓦礫堆下，阿嬤今天也跟著哥哥出門，擔心阿嬤也受傷。