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影／台中拆屋倒塌壓工人、阿嬤目睹孫遭掩埋軟腳 警背到所安置　

聯合報／ 記者林佩均曾健祐／台中即時報導

台中市中區一棟2樓高民宅倒塌，造成3名工人受困，1人救出無呼吸心跳，送醫急救中，2人仍在瓦礫多中待救。一名工人阿嬤今陪同孫子到工地，親眼目睹孫子遭瓦礫掩埋，所幸阿嬤毫髮無傷，在警方背負下先到警局安置，釐清案情。

受困工人的阿嬤今陪孫子來上工，因坐在旁邊幸運躲過一劫，毫髮無傷，但阿嬤目睹孫子遭瓦礫掩埋，飽受驚嚇、雙腳站不穩，在台中市第一警分局警員背負下，坐上警車，先行到安全場所安置。

背負阿嬤上警車的警員表示，阿嬤是陪同孫子到工地工作，所幸阿嬤沒有受傷，警方先將阿嬤帶回派出所休息，進一步釐清案情。

台中市消防局初步研判，疑似為7號房屋進行裝修作業，共計4名工人施工，其中一位駕駛怪手，另3名工人在屋內裝修，隔壁5號房屋不明原因倒向7號房屋，釀成意外，進一步原因有待釐清。

受困工人的阿嬤今陪孫子來上工，因坐在旁邊幸運躲過一劫，毫髮無傷，在台中市第一警分局警員背負下，坐上警車，先行到安全場所進行安置。記者曾健祐／攝影
受困工人的阿嬤今陪孫子來上工，因坐在旁邊幸運躲過一劫，毫髮無傷，在台中市第一警分局警員背負下，坐上警車，先行到安全場所進行安置。記者曾健祐／攝影

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