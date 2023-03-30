影／台中拆屋倒塌壓工人、阿嬤目睹孫遭掩埋軟腳 警背到所安置　

台中市中區一棟2樓高民宅倒塌，造成3名工人受困，1人救出無呼吸心跳，送醫急救中，2人仍在瓦礫多中待救。一名工人阿嬤今陪同孫子到工地，親眼目睹孫子遭瓦礫掩埋，所幸阿嬤毫髮無傷，在警方背負下先到警局安置，釐清案情。

受困工人的阿嬤今陪孫子來上工，因坐在旁邊幸運躲過一劫，毫髮無傷，但阿嬤目睹孫子遭瓦礫掩埋，飽受驚嚇、雙腳站不穩，在台中市第一警分局警員背負下，坐上警車，先行到安全場所安置。

背負阿嬤上警車的警員表示，阿嬤是陪同孫子到工地工作，所幸阿嬤沒有受傷，警方先將阿嬤帶回派出所休息，進一步釐清案情。