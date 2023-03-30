聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中拆屋倒塌壓工人、阿嬤目睹孫遭掩埋軟腳 警背到所安置
台中市中區一棟2樓高民宅倒塌，造成3名工人受困，1人救出無呼吸心跳，送醫急救中，2人仍在瓦礫多中待救。一名工人阿嬤今陪同孫子到工地，親眼目睹孫子遭瓦礫掩埋，所幸阿嬤毫髮無傷，在警方背負下先到警局安置，釐清案情。
受困工人的阿嬤今陪孫子來上工，因坐在旁邊幸運躲過一劫，毫髮無傷，但阿嬤目睹孫子遭瓦礫掩埋，飽受驚嚇、雙腳站不穩，在台中市第一警分局警員背負下，坐上警車，先行到安全場所安置。
背負阿嬤上警車的警員表示，阿嬤是陪同孫子到工地工作，所幸阿嬤沒有受傷，警方先將阿嬤帶回派出所休息，進一步釐清案情。
台中市消防局初步研判，疑似為7號房屋進行裝修作業，共計4名工人施工，其中一位駕駛怪手，另3名工人在屋內裝修，隔壁5號房屋不明原因倒向7號房屋，釀成意外，進一步原因有待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言