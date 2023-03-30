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轉讓14萬星幣卻拿不到說好的1千台幣 友情小船說翻就翻
新北市土城區日前朋友間因遊戲幣交易問題談不攏，竟演變成持刀傷人鬥毆，警方趕抵了解，起因竟只是為了台幣1000元的星幣交易起衝突，其中一人臉、手都被美工刀畫傷，雙方雖不提告，但詢後仍被依社會秩序維護法送辦。
據了解，洪姓男子（36歲）日前轉讓14萬遊戲星幣給李姓男友人（35歲），李原應予給1000元台幣為代價，不料事後卻避不見面、拒絕付款，洪男告知許多友人，希望逼李男出面處理。
李男也真的被逼到覺得沒面子，找了古姓男友人（46歲）去洪男家理論，不料講沒幾句，李男那方人馬拿出預藏的伸縮桿痛打洪男，最後竟演變成街頭鬥毆。
洪男的鄒姓男友人（34歲）情急之下，順手拿了美工刀助陣，過程中李男右手、左臉頰被畫出2公分刀傷，獲報趕抵的警方先將李男送醫，雙方雖互不提告，但詢後仍將4人依違反社會秩序維護法送辦。
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