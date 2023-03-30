台中逾70年老宅倒塌壓3人 都發局：疑未依規申請拆除

台中市中區台灣大道一段299巷，一棟2層樓房屋今早10時多驚傳倒塌，屋內3人受困，陸續搶救中；都發局長李正偉指出，該建物門牌號為5號，1950年就存在，有申請保存登記，為舊有合法保存建物，疑未依規申請拆除執照或不當施工，導致此公安事故發生，後續也將調查釐清。

李正偉說，初步了解，現場疑未依規申請拆除執照或不當施工，導致此公安事故發生，現以消防局現場搶救為主，後續會勒令停工、安全維護後，再查明釐清責任，後續也將調查釐清事故原因。