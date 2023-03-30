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聽到工人尖叫聲！台中拆屋2層樓房倒塌3人受困 1人救出無生命跡象

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台中逾70年老宅倒塌壓3人 都發局：疑未依規申請拆除

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中市中區台灣大道一段299巷，一棟2層樓房屋今早10時多驚傳倒塌，屋內3人受困，陸續搶救中；都發局長李正偉指出，該建物門牌號為5號，1950年就存在，有申請保存登記，為舊有合法保存建物，疑未依規申請拆除執照或不當施工，導致此公安事故發生，後續也將調查釐清。

李正偉說，初步了解，現場疑未依規申請拆除執照或不當施工，導致此公安事故發生，現以消防局現場搶救為主，後續會勒令停工、安全維護後，再查明釐清責任，後續也將調查釐清事故原因。

目前現場仍在搶救，消防局指示，需要生命探測支援，上午11點49分搜救犬到場，進行人命搜救任務；於921大地震有豐富搜救經驗的台中市迅雷救援協會等多家民間救難團體也派員前往支援，把握黃金救援時間。

台中今早驚傳一棟2層樓合法老舊建物倒塌，都發局表示，是否為施工不當造成倒塌，仍須調查。記者曾健祐／攝影
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台中驚傳２樓老舊民宅倒塌，1名男性工人救出，2人受困待救。記者曾健祐／攝影
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台中台灣大道1段299巷內一處2樓RC結構建築物今早倒塌。記者黃仲裕／攝影
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