金門老伯遭騙欲購買比特幣 好在城警與行員及時攔阻

金寧鄉一名六旬的退休王姓老翁昨日上午到永豐銀行臨櫃欲匯款50萬元投資購買比特幣，好在被機警行員察覺有異，及時攔阻，並通報警方到場，發現可能為詐騙份子假投資手法，經員警苦口婆心勸說及講解詐騙集團手法後，終取消匯款念頭，成功保住老翁的積蓄。

金城警分局今天表示，一位退休老翁在今年3月中旬，發現一名女子無故加他的LINE，對方透過LINE聊天取得老伯信任後，介紹老翁投資購買虛擬貨幣「比特幣」，並誆稱保證獲利，穩賺不賠，並指示老伯下載不詳的比特幣交易軟體，及要求老伯匯款購買虛擬貨幣投資，老翁不疑有他，欲依其指示匯款購買，直至行員通報警方到場，才驚覺被騙。

金城分局長方子欽表示，感謝永豐銀行的副理蔡淑群、行員張巧旻機警察覺，並主動關懷提問並即時通報警方到場，經員警苦口婆心勸說及講解詐騙集團手法後，老翁才取消匯款念頭，成功保住老翁的積蓄。