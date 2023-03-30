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金門老伯遭騙欲購買比特幣 好在城警與行員及時攔阻

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金寧鄉一名六旬的退休王姓老翁昨日上午到永豐銀行臨櫃欲匯款50萬元投資購買比特幣，好在被機警行員察覺有異，及時攔阻，並通報警方到場，發現可能為詐騙份子假投資手法，經員警苦口婆心勸說及講解詐騙集團手法後，終取消匯款念頭，成功保住老翁的積蓄。

金城警分局今天表示，一位退休老翁在今年3月中旬，發現一名女子無故加他的LINE，對方透過LINE聊天取得老伯信任後，介紹老翁投資購買虛擬貨幣「比特幣」，並誆稱保證獲利，穩賺不賠，並指示老伯下載不詳的比特幣交易軟體，及要求老伯匯款購買虛擬貨幣投資，老翁不疑有他，欲依其指示匯款購買，直至行員通報警方到場，才驚覺被騙。

金城分局長方子欽表示，感謝永豐銀行的副理蔡淑群、行員張巧旻機警察覺，並主動關懷提問並即時通報警方到場，經員警苦口婆心勸說及講解詐騙集團手法後，老翁才取消匯款念頭，成功保住老翁的積蓄。

金城分局也說，目前詐騙集團猖獗，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體亂槍打鳥，進而慫恿上鉤者投資他們的假網站，設定高額獲利騙局取信被害人，一步步掉入陷阱。民眾遇到相關投資訊息記得「一聽、二掛、三查證」，若有疑慮都可以撥打165反詐騙專線請求警方協助查證，以保護自身財產安全。警方將持續與金融機構保持密切合作，積極辦理反詐騙工作，避免民眾財物損失。

金城分局提醒，目前詐騙集團猖獗，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體亂槍打鳥，騙民眾上鉤，提醒民眾多加注意。圖／警方提供
金城分局提醒，目前詐騙集團猖獗，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體亂槍打鳥，騙民眾上鉤，提醒民眾多加注意。圖／警方提供
金寧鄉一名六旬的退休王姓老翁昨日到永豐銀行臨櫃欲匯款新臺幣50萬元投資購買比特幣，好在被機警行員察覺有異，並通報警方到場，及時攔阻。圖／警方提供
金寧鄉一名六旬的退休王姓老翁昨日到永豐銀行臨櫃欲匯款新臺幣50萬元投資購買比特幣，好在被機警行員察覺有異，並通報警方到場，及時攔阻。圖／警方提供

詐騙集團 比特幣

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