台中拆屋2層樓房「碰」聲倒塌 目擊者：聽到工人尖叫聲

台中樓房倒塌！今天上午10點多，台中市中區一棟2樓高民宅不明原因倒塌，據了解，該民宅老舊，上午有工人正在施工，疑施工過程中造成鐵皮塌陷，造成3名施工工人受困，情況危急。消防局派遣特搜大隊救援，於上午11點初搜救人員率先救出第一位男性工人，後送醫院救治，尚有2名工人生死未卜，受困屋內待救中。

附近住戶受訪表示，民宅施工時聽到巨大「碰碰」倒塌聲，並傳出工人受困尖叫聲，相當可怕。

台中市消防局表示，上午11點15分救出一名男性傷者，年約60歲，OHCA送台中醫院。 衛福部台中醫院說明，這名男性傷者到院後，仍無呼吸、心跳，目前急診室仍在全力搶救中。

消防局指示現場需要生命探測支援，上午11點49分搜救犬到場，進行人命搜救任務；於921大地震有豐富搜救經驗的台中市迅雷救援協會等多家民間救難團體也派員前往支援，把握黃金救援時間。

台中驚傳２樓老舊民宅倒塌，1名男性工人救出，2人受困待救。記者曾健祐／攝影

台中驚傳２樓老舊民宅倒塌，1名男性工人救出，2人受困待救。記者曾健祐／攝影