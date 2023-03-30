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影／美式賣場又見格鬥賽！帽T男對決背包客 壓地上打
台南美式賣場29日發生一起顧客互毆事件，兩人情緒激動，不斷朝對方臉部出拳，嚇得一旁顧客趕緊躲避，兩人火氣大，在賣場扭打在一起，不斷出拳、掐脖，還罵三字經，一度有人大喊「不要打架啦」，但情緒激動的兩人完全聽不進去，後來帽T男用腳把背包客絆倒，接著壓制上去並試圖要朝阿伯的臉部出拳，幸好馬上有熱心民眾介入，分開並安撫雙方情緒，雙方才收手結束衝突。
整個過程都被附近民眾拍下，網友看了影片也紛紛留言，「感覺是在跳探戈」、「怎麼沒廣播請支援輸贏」、「超好笑的打架」。
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