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不斷更新／台中驚傳2層樓房屋倒塌3人受困 11點19分救出第一人
今天上午10時44分，台中市中區台灣大道一段299巷一棟2樓房屋不明原因倒塌，消防局初步了解有3人待救，並於上午11時19分救出第一位傷者，其餘2人仍待救，身分未明。消防局出動第七大隊、信義、中區、中港、北屯、大誠及西屯前往搶救。
據瞭解，今天上午10時44分，這一棟2樓房屋不明原因倒塌，上午11時19分救出第一位傷者，其餘2人仍待救，身分未明。
該民宅老舊，上午有工人正在施工，疑施工過程中造成鐵皮塌陷，附近住戶受訪表示，民宅施工時聽到巨大「碰碰」倒塌聲，並傳出工人受困尖叫聲，相當可怕。
消防局派遣特搜大隊救援，第一位男性工人已被救出，現場無生命跡象，救護人員上LUCAS（自動心肺復甦機）送醫院救治，尚有2名工人生死未卜，受困屋內待救中。
台中市消防局表示，上午11點15分救出一名男性傷者，年約60歲，OHCA送台中醫院。 衛福部台中醫院說明，這名男性傷者到院後，仍無呼吸、心跳，目前急診室仍在全力搶救中。
消防局指示現場需要生命探測支援，上午11點49分搜救犬到場，進行人命搜救任務；於921大地震有豐富搜救經驗的台中市迅雷救援協會等多家民間救難團體也派員前往支援，把握黃金救援時間。
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