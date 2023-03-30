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獨／影／帳戶冒出上百萬元 男子憂淪詐團車手急抱現金報警
新北市黃姓男子日前接獲自稱銀行專員電話並加LINE，對方表示可協助做財力證明好申請貸款，依指示提供銀行帳戶，沒想到立即有一百多萬元匯入其個人帳戶，黃男憂淪詐團車手昨急忙領出現金向中和警方報案。警方依規定受理後依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。
新北市黃姓男子（36歲）今年3月初向某銀行申請貸款不成，隔數日接獲自稱是該銀行專員電話並加LINE，對方表示可以協助貸款，但須先有財力證明才能貸款成功，因此會先匯幾筆現金到黃男個人帳戶內。
「請你保證我匯給你的錢，要在24小時內匯還給我，若沒還我，就是涉及侵占、竊盜、詐騙等罪嫌，如果同意請拍身分證照片。」黃男同意後以Line通訊軟體提供身分證明及3個銀行帳戶等相關資訊。
果真隔沒兩天，陸續有錢匯入黃男所提供的兩個銀帳戶裡，分別匯入36萬元及79萬元，總金額共115萬元，本月28日中午12時許，依對方指示分別前往中和區中山路二段、福祥路兩地提領20萬元、16萬元。
對方得知黃男已完成提款後，再指示黃男至中和區中山路二段前交付其提領的現金，黃男突然發現另一個帳戶的現金無法提領，警覺有異，擔心傻傻淪為詐騙集團車手，未如期赴約，與家人討論後，本月29日凌晨帶著提領的36萬元現金至中和派出所報案。
中和警方依規定受理詐欺案，並查扣報案人黃男交付的36萬元現金及已遭凍結內有79萬元的銀行帳戶，警方查出疑為在南部的詐騙受害人所匯入，全案依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢署偵辦，同時將溯源追查金流來源。
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