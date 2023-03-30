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女講義氣為無照男騎士頂包 安全帽顏色穿幫被警揪出
無照鄭姓男子騎機車後載友人張姓女子，日前掃墓返家途中為閃車自撞護欄，張女擔心鄭男無照會被重罰，涉嫌謊稱駕駛，還接受警方酒測及送醫。警方調監視器從安全帽顏色查出頂包，依偽造文書罪嫌將將2人函送基隆地檢署偵辦。
金山警分局調查，3月24日中午12時30分許，金山區台2線35公里處發生一起事故，鄭姓男（43歲）騎乘重機車，後座搭載乘客張女（45歲），因閃避車輛不及自撞護欄。
警方接獲民眾報案到現場處理，身為車主的張女自稱是機車駕駛，還接受實施酒精呼氣測試後，前往淡水馬偕醫院就醫，當時沒有發現有酒駕。
處理事故員警事後調閱案發地點前後的監視器畫面，一眼就認出張女明明就是後座乘客，鄭男才是駕駛，通知2人到案說明。
監視器清楚錄下，前方駕駛是戴粉紅安全帽的鄭男，後方乘客張女是戴白安全帽。
兩人到案後坦承頂包，張女供稱當時掃墓結束欲返回家中，過彎時閃避車輛不慎自撞，因鄭男沒有駕駛執照，她又是機車車主，為講義氣才跟警方自稱是駕駛，鄭男也坦承車子是他騎的，警方訊後依違反使公務員登載不實罪函送偵辦。
交通分隊長李語堂說，本案僅是單純違規，卻因一時僥倖心態，反而吃上刑事官司，得不償失，金山警分局呼籲民眾發生車禍，應誠實提供個人資料，都會調監視器查清，欺瞞隱匿，恐因小失大。
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