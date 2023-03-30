3個月29件緩撞車或工程車被撞 國道警追肇因：過度依賴輔助駕車

這個月6日上午，國道1號北向239.4公里雲林斗南路段，發生一起汽車推撞施工緩撞車事故，造成1人受傷。根據國道警方統計，今年截至3月28日為止，車輛行駛國道撞擊緩撞車、施工車共計29件，追究肇因大多數與駕駛輔助系統有關。呼籲駕駛人，切勿過度依賴輔助駕車，以免發生危險。

國道警方表示，越來越多新車，皆配有先進駕駛輔助系統（ADAS），雖然現有系統可以輔助駕駛人，減輕駕駛人負擔。但輔助系統並非毫無瑕疵，駕駛人仍需謹慎注意，隨時視行駛環境情況控制車輛，而非全部交由車輛電腦「自動駕駛」。

國道警說，這個月6日上午9時許，35歲孫姓男子駕駛一輛汽車，沿著國道1號一路北方向行駛，途中他行經國道1號北向239.4公里雲林斗南路段，疑未注意車前狀況，直接撞擊內側車道一輛施工緩撞車，孫男手部擦挫傷，送醫並無大礙，警查他車上裝有輔助系統，駕駛當下雖否認開啟，但警方不排除任何肇事可能，持續調查。

國道警彙整，各駕駛輔助系統（ADAS）功能車輛使用手冊，仍有以下列情境，是無法即時正常使用運作駕駛輔助系統。包括「與前車速差過大或前車靜止狀態下」、「上下坡度大路段、彎道路段（影響雷達偵測角度）」、「前車未行駛於車道正中間」、「突然切入車道的車輛、前車突然轉向」、「特殊形式之車輛、摩托車，靜止行人（判斷邏輯須符合辨識軟體之定義）」、「特殊天候環境（濃霧、雨天、強光等，影響雷達和鏡頭的效能）」等情境。