消防栓標誌桿柱斷了沒清乾淨 他踩到腳受傷請求國賠勝訴

基隆市消防局設置的消防栓標誌牌桿柱，斷裂後殘留鐵管突出地面，造成穿拖鞋的陳姓男子左腳受傷。陳男請求國家賠償未成，提告求償5萬元。基隆地院審理後，認定消防局有賠償責任，判賠1萬2050元。全案可上訴。

判決指出，基隆市消防局設在一家便利超商前道路的消防栓標誌牌桿柱，在桿柱斷裂後，遺留局部鐵管殘體突出地面。去年8月30日傍晚6點左右，陳男穿著拖鞋前超商前道路排隊購買三明治時，桿柱殘體造成他的左腳受傷。

陳男去年11月間，以書面向消防局請求國家賠償，消防局未接受，不同意賠償。陳男向法院提告，主張受傷後往返就醫，花了醫療費1210元、交通費3000元，並因承受精神痛苦，要求精神慰撫金4萬5790元，向消防局求償5萬元。消防局答辯，只同意給付醫療費1210元與交通費120元。

法院指出，國家賠償法所定國家賠償責任，採無過失主義，即公共設施設置或管理有欠缺，並因此造成人民損害為構成要件。消防栓標誌桿柱殘體突出地面，且消防局查無積極、有效、足以防止危險或損害發生具體行為，造成陳男受傷，管理維護顯有缺失，陳男求償依法有據。

法院查出，陳男受傷後，由消防局救護車送醫，返家後，又三度前往台灣礦工醫院就醫，為醫療費總計1210元，陳男列為損害範圍合理。

就醫車資部分，陳男主張往返醫院支出車資3000元，但僅提出單程車資120元計程車收費憑證。為免陳男舉證困難，造成實體法上損害賠償權利難以實現，法院推算另3次就醫計程車雙程車資合計720元，交通費求償不應超過840元。