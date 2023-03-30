快訊

內科驚見小貨車販售「3元即期蛋」 眾人不買單喊抵制：再囤啊

直播／六福村改口稱東非狒狒「是我們的」 10：30開記者會說明

CP值最高！蔣萬安宣布全民普發6千北市加碼抽獎 最大獎500萬現金

消防栓標誌桿柱斷了沒清乾淨 他踩到腳受傷請求國賠勝訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局設置的消防栓標誌牌桿柱，斷裂後殘留鐵管突出地面，造成穿拖鞋的陳姓男子左腳受傷。陳男請求國家賠償未成，提告求償5萬元。基隆地院審理後，認定消防局有賠償責任，判賠1萬2050元。全案可上訴。

判決指出，基隆市消防局設在一家便利超商前道路的消防栓標誌牌桿柱，在桿柱斷裂後，遺留局部鐵管殘體突出地面。去年8月30日傍晚6點左右，陳男穿著拖鞋前超商前道路排隊購買三明治時，桿柱殘體造成他的左腳受傷。

陳男去年11月間，以書面向消防局請求國家賠償，消防局未接受，不同意賠償。陳男向法院提告，主張受傷後往返就醫，花了醫療費1210元、交通費3000元，並因承受精神痛苦，要求精神慰撫金4萬5790元，向消防局求償5萬元。消防局答辯，只同意給付醫療費1210元與交通費120元。

法院指出，國家賠償法所定國家賠償責任，採無過失主義，即公共設施設置或管理有欠缺，並因此造成人民損害為構成要件。消防栓標誌桿柱殘體突出地面，且消防局查無積極、有效、足以防止危險或損害發生具體行為，造成陳男受傷，管理維護顯有缺失，陳男求償依法有據。

法院查出，陳男受傷後，由消防局救護車送醫，返家後，又三度前往台灣礦工醫院就醫，為醫療費總計1210元，陳男列為損害範圍合理。

就醫車資部分，陳男主張往返醫院支出車資3000元，但僅提出單程車資120元計程車收費憑證。為免陳男舉證困難，造成實體法上損害賠償權利難以實現，法院推算另3次就醫計程車雙程車資合計720元，交通費求償不應超過840元。

陳男求償精神慰撫金4萬5790元，法院考量陳男所受精神苦痛、傷害輕重、復原時間、日常生活連帶影響程度，另審酌被害人、加害人地位、家況等情事，認請求精神慰撫金以1萬元為宜，超出範圍不應准許，判決消防局賠償陳男1萬2050元。

基隆市消防局設置的消防栓標誌牌桿柱，斷裂後殘留鐵管突出地面，造成陳男受傷，基隆地院判決消防局要賠償陳男1萬2050元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局設置的消防栓標誌牌桿柱，斷裂後殘留鐵管突出地面，造成陳男受傷，基隆地院判決消防局要賠償陳男1萬2050元。記者邱瑞杰／攝影

延伸閱讀

中華電信線路異常 新北市消防局、警察局報案電話一度中斷

2017年起不間斷 天得歐氏今再捐贈救護車、勘災車給新北消防局

疑瓦斯外洩引氣爆 新北美河市京站餐廳2員工受傷

屏東縣公墓火警罹難消防員蕭翰隆 今入祀忠烈祠

相關新聞

消防栓標誌桿柱斷了沒清乾淨 他踩到腳受傷請求國賠勝訴

基隆市消防局設置的消防栓標誌牌桿柱，斷裂後殘留鐵管突出地面，造成穿拖鞋的陳姓男子左腳受傷。陳男請求國家賠償未成，提告求償...

驚險！高雄工地吊車「恐卡跳」 吊桿瞬間砸下幸無人受傷

高雄小港區永順街一處建築工地，今天上午8時45分，疑因吊車重心不穩，當場「恐卡跳」，基座傾斜後吊桿直接砸下，當時有工人正...

上課玩手機 學生輔導後 墜樓重傷

台中某高一男學生昨天上午從學校四樓墜下，造成腦出血、多處骨折，傷勢嚴重。校方表示，該生日前多次被發現在課堂用手機，班導師...

影／彰化老婦墜崖身亡 消防員垂降山壁驚險救援

彰化縣69歲陳姓婦人昨天失蹤，家人通報警方後，在田中鎮森林步道一處護欄發現陳婦皮包，出動空拍機再發現陳婦墜落75公尺深的...

彰化路口奪69條人命 汽機車3月31日起未讓行人將加重罰鍰

彰化縣警察局統計，彰化縣去年發生路口交通事故計2萬495件，占交通事故近6成4，其中，路口發生死亡交通事故計69件、造成...

上課偷用手機演變成墜樓 臨床心理師這麼說

台中一名高一學生因上課使用手機，被導師約談輔導後，未料卻跳樓受重傷。對此，亞洲大學附屬醫院臨床心理中心主任、臨床心理師葉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦