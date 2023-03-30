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高雄外海攔截622公斤愷他命原料 海巡署逮2人

中央社／ 台南30日電

海巡署台南查緝隊今天宣布在高雄茄萣外海查獲第四級毒品原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」及微量第三級毒品「去甲基愷他命」共約622公斤，逮捕2人送辦。

海巡署台南查緝隊今天召開記者會指出，台南查緝隊去年11月28日在高雄市茄萣區外海30浬處，查獲第四級毒品原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」及微量第三級毒品「去甲基愷他命」，總重622.3公斤，這批原料若走私入境，預估可製成第三級毒品愷他命430公斤，市價達新台幣4億3000萬元。

台南查緝隊人員說，愷他命是台灣熱門毒品，毒品原料來自中國，當地未將此化學原料列為管制毒品，毒販才以中國合法販售為由，指使經濟拮据、急需財源的漁民鋌而走險載運。

查緝當時，漁船16袋及10桶毒品原料已運上快艇，準備走私上岸，台南查緝隊在海上攔截，逮捕漁船上46歲薛姓男子及快艇上58歲黃姓男子，訊後依法送辦。

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