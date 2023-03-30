老招！投資致富訊息誘高雄婦下單 機靈行員聽聞力阻詐

高雄市湖內區60歲的莊姓女子透過手機通訊軟體群組得知股票投資訊息，日前赴銀行臨櫃匯款4萬元，該行員關心詢問婦人匯款用途後驚覺有異協助報警，經警員耐心向老婦解說詐騙集團常用代操股票的套數，透過社群網絡不時放送一夜致富的誘騙訊息，莊女聽聞後，漸漸才打消匯款念頭向警方頻頻道謝。

據悉，莊姓女子日前透過手機通訊軟體群組看到股票投資致富的廣告，讓已退休的莊女相當好奇，在加入訊息內所提供的帳號後，對方每天傳送獲利滿滿的推播訊息，信以為真的莊女依循操盤手指示，下載代操股票的手機軟體，3月24日上午9時許，當銀行一開始營業，莊女就立即前往臨櫃匯款。

湖內分局表示，莊女原本抱持著幫自己多賺點退休金的念頭前往銀行，還好機警行員聽到「股市代操」等關鍵字眼，立即通報警方，經一甲派出所警員細心勸導，莊女才保住辛苦工作多年累積的退休金，現場警員向莊女介紹詐騙集團常用的手法，並提醒她千萬不要再相信來源不明的投資管道。