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老招！投資致富訊息誘高雄婦下單 機靈行員聽聞力阻詐

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市湖內區60歲的莊姓女子透過手機通訊軟體群組得知股票投資訊息，日前赴銀行臨櫃匯款4萬元，該行員關心詢問婦人匯款用途後驚覺有異協助報警，經警員耐心向老婦解說詐騙集團常用代操股票的套數，透過社群網絡不時放送一夜致富的誘騙訊息，莊女聽聞後，漸漸才打消匯款念頭向警方頻頻道謝。

據悉，莊姓女子日前透過手機通訊軟體群組看到股票投資致富的廣告，讓已退休的莊女相當好奇，在加入訊息內所提供的帳號後，對方每天傳送獲利滿滿的推播訊息，信以為真的莊女依循操盤手指示，下載代操股票的手機軟體，3月24日上午9時許，當銀行一開始營業，莊女就立即前往臨櫃匯款。

湖內分局表示，莊女原本抱持著幫自己多賺點退休金的念頭前往銀行，還好機警行員聽到「股市代操」等關鍵字眼，立即通報警方，經一甲派出所警員細心勸導，莊女才保住辛苦工作多年累積的退休金，現場警員向莊女介紹詐騙集團常用的手法，並提醒她千萬不要再相信來源不明的投資管道。

湖內分局指出，詐騙集團常透過通訊軟體在網路社群放送投資標的轉型趨勢等財富訊息，甚至架設假網站建構看似正規投資的手機應用程式，透過看似正派的行銷廣告，將假訊息掩人耳目包裝在官方軟體市集平台供民眾下載，藉此大量投放詐騙投資廣告，誘騙民眾進行大額匯款，湖內分局提醒，即便是官方軟體市集平台下載的應用程式，還是要審慎再三求證，以防落入詐騙圈套。

高雄市警局湖內分局一甲派出所警員向莊姓女子解說詐騙慣用技法。記者古和純／翻攝
高雄市警局湖內分局一甲派出所警員向莊姓女子解說詐騙慣用技法。記者古和純／翻攝

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