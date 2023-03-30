驚險！高雄工地吊車「恐卡跳」 吊桿瞬間砸下幸無人受傷

高雄小港區永順街一處建築工地，今天上午8時45分，疑因吊車重心不穩，當場「恐卡跳」，基座傾斜後吊桿直接砸下，當時有工人正在工地作業，所幸未砸中任何人，轄區小港警分局警網獲報，協助現場交管，工地負責人已請吊車公司人員前往後續處理。

今年2月12日，高雄市三民區覺民路一處建築工地，也曾發生類似的工安意外。當時作業中的吊車吊臂突然掉落，24歲的李姓工人閃避不及，人被壓在吊臂下，頭部、雙腳受傷，操作吊車的司機臉部撕裂傷；勞工局曾勒令工地停工。 高雄小港區一處建築工地，今早實施施工時，吊車重心不穩，吊桿當場砸下，所幸無人受傷。圖／翻攝臉書社團「小港人七嘴八舌聚集區」 高雄小港區一處建築工地，今早實施施工時，吊車重心不穩，吊桿當場砸下，所幸無人受傷。圖／翻攝臉書社團「小港人七嘴八舌聚集區」 高雄小港區一處建築工地，今早實施施工時，吊車重心不穩，吊桿當場砸下，所幸無人受傷。記者石秀華／翻攝