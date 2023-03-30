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五月天演唱會散場壓力測試首場過關 魔王關在4月1日

聯合報／ 記者陳弘逸王慧瑛蔡容喬／高雄即時報導

人氣團體五月天29日晚間在高雄世運主場館辦演唱會，副市長林欽榮坐鎮主場館應變中心督軍，民眾進、離場秩序良好，演唱會10時20分結束，11時20分左右完成疏運，費時約60分鐘。今晚壓力測試過關，但真正讓市府壓力山大的是4月1日，當晚除了五月天，張惠妹在巨蛋、大港開場在駁二藝術特區，4月1日是三場的交集，預估有8萬歌迷湧入高雄，市府既期待又怕受傷害。

據高雄捷運公司統計，29日搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數預估超過1.3萬人次，全日16.3萬人次。往返高鐵左營站接駁車載運6630次，整體公共運輸使用率約50%。

林欽榮說，3月29日為五月天演唱會首日，為疏運全台各地湧入的五迷，市府增派人員加強引導民眾至捷運世運站搭乘，增開捷運區間車，加密捷運班距至3分鐘，並加派散場接駁車將五迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵，交通局透過捷運公司起迄資料分析後，亦增開散場接駁車前往捷運高雄車站。

交通局表示，29日捷運世運站以3分鐘密集班距進行疏運，單日累積運量為16.3萬人，演唱會散場時更加派40輛接駁車投入疏運直達左營高鐵站、捷運高雄車站，整體疏運秩序良好，晚間11時20分前順利疏散完成，緊繃的壓力暫時解除。

五月天預計3月29日、3月31日、4月1日、4月2日在高雄世運主場館辦4場演唱會，今晚是第一場。後續還有張惠妹在巨蛋、大港開場在駁二藝術特區，4月1日將是三場的交集，高雄市政府預估當天將有8萬歌迷湧入高雄，市長陳其邁說，當天的交通疏運是大挑戰，市府各單位已做好準備，要讓歌迷盡興，也確保活動秩序順暢。

交通局也提醒，參加演唱會「多搭車、多走路、不開車」是最聰明選擇，捷運紅線及橘線高雄捷運公司已提高疏運量能，世運與高鐵站／台鐵新左營站間，樂迷可利用免費接駁專車往返。此外，高鐵左營站與主場館兩地步行時間約25分鐘，不用排隊等捷運或接駁車，與三五好友一起沿著左楠路東側步行也是不錯體驗。

人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，晚間10時20分結束，11時20分左右完成疏運，散場秩序順暢。記者陳弘逸／攝影
人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，晚間10時20分結束，11時20分左右完成疏運，散場秩序順暢。記者陳弘逸／攝影
人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，晚間10時20分結束，11時20分左右完成疏運，散場秩序順暢。記者陳弘逸／攝影
人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，晚間10時20分結束，11時20分左右完成疏運，散場秩序順暢。記者陳弘逸／攝影
人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，晚間10時20分結束，11時20分左右完成疏運，散場秩序順暢。記者陳弘逸／攝影
人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，晚間10時20分結束，11時20分左右完成疏運，散場秩序順暢。記者陳弘逸／攝影
人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，晚間10時20分結束，11時20分左右完成疏運，散場秩序順暢。記者陳弘逸／攝影
人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，晚間10時20分結束，11時20分左右完成疏運，散場秩序順暢。記者陳弘逸／攝影
人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，晚間10時20分結束，11時20分左右完成疏運，散場秩序順暢，警方也到場做防詐宣導。記者陳弘逸／攝影
人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，晚間10時20分結束，11時20分左右完成疏運，散場秩序順暢，警方也到場做防詐宣導。記者陳弘逸／攝影
人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，晚間10時20分結束，11時20分左右完成疏運，散場秩序順暢。記者陳弘逸／攝影
人氣團體五月天29日在高雄世運主場館辦演唱會，晚間10時20分結束，11時20分左右完成疏運，散場秩序順暢。記者陳弘逸／攝影

捷運 演唱會 高鐵

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