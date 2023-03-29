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影／彰化老婦墜崖身亡 消防員垂降山壁驚險救援
彰化縣69歲陳姓婦人昨天失蹤，家人通報警方後，在田中鎮森林步道一處護欄發現陳婦皮包，出動空拍機再發現陳婦墜落75公尺深的山崖，救難人員用繩索垂降方式下山崖救援，發現陳婦已死亡，花了1個多小時將遺體吊掛上來，婦人死因調查中。
陳婦是昨天下午跟家人說要出門，但到晚間仍未回家，家人報警協尋，由於陳婦平常會到長青步道登山運動，家人等今天在田中森林步道登山入口處先發現陳婦的機車停在停車場，往鼓山寺森林公園步道找尋後，又在一涼亭旁的護欄發現陳婦紅色皮包，懷疑陳婦墜崖。
彰化消防大隊第二大隊隊長葉明波表示，消防隊出動空拍機搜尋，14時58分空拍機發現山崖下方平台疑似有陳婦的鞋，也隱約看到腳，即請求消防局垂降繩索支援，派遣彰化消防局林厝特搜隊人員救援。
葉明波說，由於陳婦墜落深達75公尺的山崖，救援困難，由二名林厝特搜隊消防隊員垂降到山崖，但發現陳婦頭部重創，已無生命跡象，隊員將遺體綁在擔架上吊掛上去，由於2名隊員及陳婦擔架設備等重達300公斤，上方消防人員輪流拉垂降繩，花了1個多小時將3人拉上來，並將陳婦送醫，但她仍急救無效身亡。
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