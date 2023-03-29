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彰化路口奪69條人命 汽機車3月31日起未讓行人將加重罰鍰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化警察局統計，彰化縣去年發生路口交通事故計2萬495件，占交通事故近6成4，其中，路口發生死亡交通事故計69件、造成69人死亡。警方強調，為保障行人安全，從本月31日起，汽車未禮讓行人加重處以3600元罰鍰。

縣警局分析路口車禍肇事主要原因，以未依規定讓車最多，其次是未注意車前狀態，尤其在交岔路口因「車不停讓人」，造成行人死傷逐年攀升，警察局持續加強「路口安全執法」工作。

警察局交通隊表示，「路口安全執法」主要針對易肇事路口，加強違規攔查勤務，執法重點為汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉，及行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路等。

交通隊表示，依交通部新修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，若汽機車不停等禮讓行人或車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可處1200元以上3600元以下罰鍰，若不禮讓視障人士或導盲犬，處罰將加倍；汽機車闖紅燈可處1800元以上5400元以下罰鍰；紅燈右轉處600元以上1800元以下罰鍰；行人未依規定走行人穿越道或違規闖越道路，處罰500元罰鍰。

彰化縣警察局交通隊隊長林神改表示，汽機車遇有行人在行人穿越道上不停讓行人先行，取締原則以汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內，及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，警方攔查取締時會採全程錄影。

警察局張國雄強調，路口安全執法並非以處罰為目的，最主要是希望導正駕駛人路口停讓的良好駕駛觀念，提醒用路人都能「路口慢看停、行人優先行」，養成行車多禮讓的習慣。

彰化縣去年發生路口交通事故計2萬0495件，奪走69條人命，從本月31日起，汽車未禮讓行人加重處以3600元罰鍰，彰化縣警局今天舉辦「路口安全執法」宣導。圖／警方提供
彰化縣去年發生路口交通事故計2萬0495件，奪走69條人命，從本月31日起，汽車未禮讓行人加重處以3600元罰鍰，彰化縣警局今天舉辦「路口安全執法」宣導。圖／警方提供
彰化縣去年發生路口交通事故計2萬0495件，奪走69條人命，從本月31日起，汽車未禮讓行人加重處以3600元罰鍰，彰化縣警局今天舉辦「路口安全執法」宣導。圖／警方提供
彰化縣去年發生路口交通事故計2萬0495件，奪走69條人命，從本月31日起，汽車未禮讓行人加重處以3600元罰鍰，彰化縣警局今天舉辦「路口安全執法」宣導。圖／警方提供
彰化縣去年發生路口交通事故計2萬0495件，奪走69條人命，從本月31日起，汽車未禮讓行人加重處以3600元罰鍰，彰化縣警局今天舉辦「路口安全執法」宣導。圖／警方提供
彰化縣去年發生路口交通事故計2萬0495件，奪走69條人命，從本月31日起，汽車未禮讓行人加重處以3600元罰鍰，彰化縣警局今天舉辦「路口安全執法」宣導。圖／警方提供
彰化縣去年發生路口交通事故計2萬0495件，奪走69條人命，從本月31日起，汽車未禮讓行人加重處以3600元罰鍰，彰化縣警局今天舉辦「路口安全執法」宣導。圖／警方提供
彰化縣去年發生路口交通事故計2萬0495件，奪走69條人命，從本月31日起，汽車未禮讓行人加重處以3600元罰鍰，彰化縣警局今天舉辦「路口安全執法」宣導。圖／警方提供

警察 彰化

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