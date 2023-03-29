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百萬廂型車西門町違規左轉 機車直直撞「四分五裂」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

盧姓男子今天下午1點多，開百萬級廂型車Toyota Alphard行經西門町，疑因不耐紅燈久候，在路口違規左轉，造成直行的曾姓男騎士反應不及，迎面撞上，頭部明顯受傷流血，緊急送醫，所幸沒有生命危險。

監視器畫面曝光，只見廂型車超級誇張，先倒車後，左彎迴轉，接著再右轉，路口超誇張違規，而騎士曾男（27歲）完全無法反應，高速撞上，人車噴飛20公尺、撞得相當淒慘，機車面目全非。

警方指出，今天（29日）下午1點17分獲報，中華路一段、成都路口（捷運西門站）旁有車禍趕抵，經查是汽車撞機車，傷者騎士明顯受傷流血、意識清楚，送台大醫院救治。

據悉，肇事廂型車駕駛盧男（21歲）從事殯葬業，當時車上還載了2名員工；詳細肇事責任待後續釐清。

捷運西門站附近，今天下午發生超誇張違規車禍，百萬級廂型車在路口違規左轉再右轉，釀直行的機車騎士應聲撞上、噴飛20公尺，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
捷運西門站附近，今天下午發生超誇張違規車禍，百萬級廂型車在路口違規左轉再右轉，釀直行的機車騎士應聲撞上、噴飛20公尺，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
捷運西門站附近，今天下午發生超誇張違規車禍，百萬級廂型車在路口違規左轉再右轉，釀直行的機車騎士應聲撞上、噴飛20公尺，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
捷運西門站附近，今天下午發生超誇張違規車禍，百萬級廂型車在路口違規左轉再右轉，釀直行的機車騎士應聲撞上、噴飛20公尺，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
捷運西門站附近，今天下午發生超誇張違規車禍，百萬級廂型車在路口違規左轉再右轉，釀直行的機車騎士應聲撞上、噴飛20公尺，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
捷運西門站附近，今天下午發生超誇張違規車禍，百萬級廂型車在路口違規左轉再右轉，釀直行的機車騎士應聲撞上、噴飛20公尺，所幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝

監視器 西門町 車禍

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