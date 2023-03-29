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疑瓦斯外洩引氣爆 新北美河市京站餐廳2員工受傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防今天下午獲報，新店區美河市京站樓上一間餐廳，疑瓦斯外洩引發氣爆，造成兩名員工燒燙傷送醫，所幸暫無生命危險，確實發生原因有待火調人員鑑定調查。

新北市消防局今天下午2時41分接獲民眾報案指稱，新店區美河市京站五樓一間餐廳疑似有瓦斯外洩起火現象，消防局出動21輛消防車36人前往救援。

經查，現場餐廳當時尚未營業，員工正在整理廚房時，在測試爐具時不慎造成閃火，導致兩名餐廳員工燒燙傷，二名傷者年紀皆約30歲，一人四肢遭波及、一人左臂傷燙傷，緊急送往新店耕莘醫院，經救治後暫無生命危險。

消防局第四災救救護大隊長陳志瑋表示，如果遇到瓦斯外洩，首先要立即關閉瓦斯主閥與電源，迅速撤離事發地點以及撥打119求援，切勿使用明火、開關電器或打開窗戶等任何行動，以免引發二次事故發生，同時通知附近人員也盡快撤離周邊危險範圍。平常使用瓦斯爐具時也要開窗通風、關注有無異常氣味，如發現疑似漏氣或異常就立即關閉瓦斯主管閥與電源，並採取必要的應變措施。

新北市消防今天下午獲報，新店區美河市京站樓上一間餐廳，疑瓦斯外洩引發氣爆，造成兩名員工燒燙傷送醫，所幸暫無生命危險，確實發生原因有待火調人員鑑定調查。記者王長鼎／翻攝
新北市消防今天下午獲報，新店區美河市京站樓上一間餐廳，疑瓦斯外洩引發氣爆，造成兩名員工燒燙傷送醫，所幸暫無生命危險，確實發生原因有待火調人員鑑定調查。記者王長鼎／翻攝
新北市消防今天下午獲報，新店區美河市京站樓上一間餐廳，疑瓦斯外洩引發氣爆，造成兩名員工燒燙傷送醫，所幸暫無生命危險，確實發生原因有待火調人員鑑定調查。記者王長鼎／翻攝
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新北市消防今天下午獲報，新店區美河市京站樓上一間餐廳，疑瓦斯外洩引發氣爆，造成兩名員工燒燙傷送醫，所幸暫無生命危險，確實發生原因有待火調人員鑑定調查。記者王長鼎／翻攝
新北市消防今天下午獲報，新店區美河市京站樓上一間餐廳，疑瓦斯外洩引發氣爆，造成兩名員工燒燙傷送醫，所幸暫無生命危險，確實發生原因有待火調人員鑑定調查。記者王長鼎／翻攝

餐廳 瓦斯外洩

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