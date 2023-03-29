疑瓦斯外洩引氣爆 新北美河市京站餐廳2員工受傷

新北市消防今天下午獲報，新店區美河市京站樓上一間餐廳，疑瓦斯外洩引發氣爆，造成兩名員工燒燙傷送醫，所幸暫無生命危險，確實發生原因有待火調人員鑑定調查。

新北市消防局今天下午2時41分接獲民眾報案指稱，新店區美河市京站五樓一間餐廳疑似有瓦斯外洩起火現象，消防局出動21輛消防車36人前往救援。

經查，現場餐廳當時尚未營業，員工正在整理廚房時，在測試爐具時不慎造成閃火，導致兩名餐廳員工燒燙傷，二名傷者年紀皆約30歲，一人四肢遭波及、一人左臂傷燙傷，緊急送往新店耕莘醫院，經救治後暫無生命危險。