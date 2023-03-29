屏東滿州鄉首支測速照相桿 配合200縣道拓寬通車4月1日啟用

屏東縣恆春鎮與滿州鄉往來的交通要道200縣道，縣府斥資近6億元、拓寬10.83公里長路段近日完工，平均路幅由原本8公尺拓寬至15公尺，提升用路人開車的舒適與便利性，為防止車輛速度過快釀成交通事故，滿州鄉首支測速照相桿也現身，設在8.2公里處的測速照相桿定4月1日起啟用，速限每小時60公里。

縣警局交通隊說，測速照相桿位在進入滿州鄉永靖村的西向路段上，原先規畫限速40公里，經在地民意代表反映修正為60公里，目的為保護居民通行安全，非以裁罰為目的，提醒用路人依規定速限行駛。