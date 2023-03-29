快訊

蔣萬安提YouBike前30分鐘免費 議員：無車可借最頭痛

涉殺馬籍女大生 法庭勘驗密錄器驚見兇嫌「多次嘴角上揚」

屏東滿州鄉首支測速照相桿 配合200縣道拓寬通車4月1日啟用

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣恆春鎮與滿州鄉往來的交通要道200縣道，縣府斥資近6億元、拓寬10.83公里長路段近日完工，平均路幅由原本8公尺拓寬至15公尺，提升用路人開車的舒適與便利性，為防止車輛速度過快釀成交通事故，滿州鄉首支測速照相桿也現身，設在8.2公里處的測速照相桿定4月1日起啟用，速限每小時60公里。

縣警局交通隊說，測速照相桿位在進入滿州鄉永靖村的西向路段上，原先規畫限速40公里，經在地民意代表反映修正為60公里，目的為保護居民通行安全，非以裁罰為目的，提醒用路人依規定速限行駛。

恆春警分局長林明波呼籲，測速照相桿於4月1日起啟用，位置設於進入滿州鄉永靖村聚落的彎道上，用意在促使車輛在進入村莊前放慢速度，保護村民安全，提醒用路人雖然道路變寬敞好開了，但在路上仍應注意遵守交通規則，共同維護行車秩序與安全。

屏東200縣道由原本8公尺拓寬至15公尺後，設在滿州鄉永靖村前的測速照相桿定4月1日起啟用，速限每小時60公里。記者潘欣中／攝影
屏東200縣道由原本8公尺拓寬至15公尺後，設在滿州鄉永靖村前的測速照相桿定4月1日起啟用，速限每小時60公里。記者潘欣中／攝影
屏東200縣道由原本8公尺拓寬至15公尺後，設在滿州鄉永靖村前的測速照相桿定4月1日起啟用，速限每小時60公里。記者潘欣中／攝影
屏東200縣道由原本8公尺拓寬至15公尺後，設在滿州鄉永靖村前的測速照相桿定4月1日起啟用，速限每小時60公里。記者潘欣中／攝影

測速 恆春

延伸閱讀

「官方不宣傳自己來！」 網揭密新北神秘通車小徑

屏東2大音樂品牌 4月墾丁、體育館接力開唱

屏東消防小隊長蕭翰隆打火殉職 入祀忠烈祠

屏東4月音浪來襲 台灣祭、三大日音樂節大咖接力飆唱  

相關新聞

北投關渡宮旁的黃帝神宮起火 大量濃煙直竄天際

台北市北投區關渡宮旁的黃帝神宮，今天下午1時許發生火警，疑似悶燒產生大量黑煙直竄出天際，北市消防局獲報到場搶救，目前現場...

屏東滿州鄉首支測速照相桿 配合200縣道拓寬通車4月1日啟用

屏東縣恆春鎮與滿州鄉往來的交通要道200縣道，縣府斥資近6億元、拓寬10.83公里長路段近日完工，平均路幅由原本8公尺拓...

疑瓦斯外洩引氣爆 新北美河市京站餐廳2員工受傷

新北市消防今天下午獲報，新店區美河市京站樓上一間餐廳，疑瓦斯外洩引發氣爆，造成兩名員工燒燙傷送醫，所幸暫無生命危險，確實...

屁孩朝店家玉米湯鍋猛灌胡椒疑吐口水 校方向店家致歉

網友在臉書「爆料公社」Po出影片，兩名男學生28日晚上在高雄一家牛排館，拿黑胡椒罐朝玉米濃湯鍋猛灑，疑似還朝湯鍋「吐口水...

影／「角頭」五虎將協助警方反詐騙 公益宣導影片將上架

「角頭」影集版日前向新北市蘆洲警分局借場地拍戲，警方也把握機會邀請協助宣導防詐騙，劇組爽快答應，劇中五虎將吳震亞、鄭人碩...

台中高中生墜樓受重傷 校方：老師輔導過程無異樣

台中一名高一男學生上午9時許從學校一處大樓4樓墜下，造成腦出血、氣胸、肺挫傷和身上多處骨折。校方說，因為上課禁用手機，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦