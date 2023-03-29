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影／「角頭」五虎將協助警方反詐騙 公益宣導影片將上架

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

角頭」影集版日前向新北市蘆洲警分局借場地拍戲，警方也把握機會邀請協助宣導防詐騙，劇組爽快答應，劇中五虎將吳震亞、鄭人碩、張再興、黃尚禾、唐振剛，以及新角色是元介都參與拍攝，共同響應公益。

蘆洲警分局偵查隊長郭懷澤說，戲中主角群破天荒與警方合作拍攝反詐影片，6人有別劇集中針鋒相對立場，齊心協力輪番上陣，就是希望協助民眾識別詐騙陷阱，保護財產安全。

尤其最近較常見的投資詐騙，一定要掌握三不原則：不聽信來源不明資訊、不加入可疑投資群組、不使用投資平台APP與網站。

宣導影片已經後製完成，未來除了上架於蘆洲警分局臉書粉絲專頁「蘆洲警園」，也會利用大賣場家電區、連鎖KTV、電視牆等場所循環播放，希望藉此擴大不同年齡層族群，一起學習防詐資訊，避免受騙。

警方特別提醒，ATM自動提款機沒有解除分期付款設定的功能，來電顯示前有「+」號，號碼往往經過竄改，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165或110查詢，另外也可以在Line主頁搜尋165防騙宣導Line@，掌握最新反詐資訊。

「角頭」影集版日前向新北市蘆洲警分局借場地拍戲。圖／警方提供
「角頭」影集版日前向新北市蘆洲警分局借場地拍戲。圖／警方提供
「角頭」影集版主要演員鄭人碩（左）、張再興（右）協助警方錄製反詐騙宣導影片。圖／警方提供
「角頭」影集版主要演員鄭人碩（左）、張再興（右）協助警方錄製反詐騙宣導影片。圖／警方提供
「角頭」影集版日前向新北市蘆洲警分局借場地拍戲。圖／警方提供
「角頭」影集版日前向新北市蘆洲警分局借場地拍戲。圖／警方提供
「角頭」影集版主演群協助警方錄製反詐騙宣導影片。圖／警方提供
「角頭」影集版主演群協助警方錄製反詐騙宣導影片。圖／警方提供
「角頭」影集版演員群協助蘆洲警分局錄製反詐騙宣導影片。圖／警方提供
「角頭」影集版演員群協助蘆洲警分局錄製反詐騙宣導影片。圖／警方提供

詐騙 角頭

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