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高中生疑上課用手機被檢討墜樓 學者：應瞭解原因 勿過度苛責

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中一名高中一年級男學生，疑因上課時使用手機，被老師要求檢討，今早由學校4樓躍下，造成腦出血、氣胸、肺挫傷和身上多處骨折。新北市小六男學童前天也疑因被媽媽指責花太多時間玩手機，最後墜樓身亡。學者表示，網路成癮成因複雜，家長與教師應瞭解孩子使用手機背後原因，避免過度指責，以陪伴引導學生健康安全上網。

朝陽科技大學師資培育中心楊佩梅表示，網路成癮成因複雜，可能孩子最近人際關係不佳，將注意力轉移到手機上，或是同儕一起玩遊戲，為了獲得同儕肯定而使用。當家長發現孩子沉迷手機，應該了解背後原因，避免過度指責，尤其長期間使用手機，會影響大腦運作，導致睡眠不足，當孩子聽到指責言語，情緒波動大，容易一時衝動而發生憾事。

楊佩梅說，家長除了在家應多注意及陪伴，教師與學生互動也可以多傾聽、瞭解、辨識與引導，瞭解學生網路成癮的特性及背後因素，並協助學生找回自信，引導學生健康安全上網。

楊佩梅強調，孩子疑因玩手機被指責而墜樓事件，接二連三發生，她也擔心變成模仿潮，校方應第一時間啟動輔導機制，避免該學生再想不開，也避免其他學生模仿，藉此博取家長或師長注意力。

台中高中一年級男學生，今日上午9時許從學校4樓墜下，初步了解，因為上課禁止使用手機，該學生私藏手機使用，導師請他到4樓的老師辦公室，請他寫自我檢討，闡述私藏手機原因，現場並無爭執，但該名學生卻突然就往辦公室門口走，後來由4樓躍下，這一幕也讓老師驚嚇不已。

台中市教育局表示，教育局第一時間掌握訊息，立即派員前往醫院探視，目前以救治學生為首務，有關目擊學生、同班同學及時關懷部分，已請學校立刻著手處理，教育局學諮中心也派專業輔導人員進駐從旁協助。

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教育局 網路成癮

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