簡訊通知未繳13元 點擊後遭盜刷3萬餘元

74歲宋姓男子日前手機接獲簡訊通知有一筆eTag新台幣13元未繳，點入簡訊連結網址被盜刷3萬餘元，向台北市議員陳情。警方今天指出，此為常見詐騙手法，勿點不明簡訊連結。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞及張志豪在北市議會與宋姓被害人合開記者會，宋男表示，日前手機收到簡訊通知有一筆eTag未繳，費用13元，因忘記是否有開車上高速公路，且認為費用低廉，就點入簡訊內提供網址。

他說，點入簡訊內網址後出現繳費單位網頁，填完信用卡號及安全驗證碼等資料繳款，就未再接獲通知，事隔幾天銀行來電詢問是否有刷卡消費3萬多元，告知銀行客服沒有此筆消費，但銀行信用卡部門隔幾天再聯繫提及因在網頁填寫信用卡安全驗證碼，只能由被害人自行負責刷卡費。

陳宥丞表示，宋男是因被歹徒設置假官方應用程式（App）詐騙，後續也接獲2名年輕人陳情指稱遇到帳戶被盜刷10萬元詐騙案，認為歹徒已透過科技進行詐騙，呼籲警方應簡化相關通報流程。

張志豪指出，日前接獲民眾陳情，指稱申請信貸時因故遭銀行拒絕，事後透過網路廣告申請貸款最後卻變成人頭帳戶，歹徒近期擬透過人工智慧（AI）科技模仿親人聲音詐騙。

出席記者會的台北市刑警大隊經濟組長陳志峯說，宋姓男子遇到為常見詐騙手法，歹徒會透過釣魚簡訊並搭配時下較熱門議題誘騙被害人，警方有持續宣導反詐騙。

他表示，民眾收到不明簡訊，若有提供連結網址應是詐騙手法，切勿點入並填寫相關個人及信用卡等資料。相關防詐騙可打165專線諮詢或至165官網查詢。