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又見假檢察官詐騙老哏 竹南男子險挨詐百萬元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南分局昨接獲竹南鎮一間銀行報案，指稱有一名男子疑似遭詐騙，要提領100萬元轉匯，警員杜欣諭、鄭湘穎到場協助赫然發現，竟又是老掉牙的假檢察官詐騙案，最後成功阻匯保住男子百萬元積蓄。

警方表示，昨員警到銀行了解時，李姓男子稱因為朋友介紹要買房子，所以要提領100萬元，但他支支吾吾，說不出到底要向何人購買，經員警持續耐心詢問，李男才說是接獲一通無來電號碼顯示的電話，對方自稱檢察官，並向他稱說其健保卡遭盜用，因而涉及刑事案件，需監管其帳戶，並要他先匯款100萬元至指定帳戶證明清白，還好銀行行員察覺有異報警，與警方一同勸阻，李男才驚覺遇到詐騙集團，保住積蓄。

竹南警方提醒，該案乃詐騙老哏「假檢警監管財產」手法，接獲無來電號碼或號碼開頭有「+」字號的電話務必要特別小心，而檢察官、警察或任何公務機關人員，絕對不可能要求監管民眾財產或帳戶，民眾切勿輕易受騙上當，如有遇到類似情境，請撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。

李男險落入假檢察官詐騙老梗，經警員到場阻止匯款才保住百萬元積蓄。圖／竹南警方提供
李男險落入假檢察官詐騙老梗，經警員到場阻止匯款才保住百萬元積蓄。圖／竹南警方提供

詐騙集團 財產 檢察官

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