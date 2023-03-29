快訊

前夫家暴還開車撞她 服裝設計家林璟如走過絕望

76歲父欠稅418萬脫產擺爛遭關看守所 陳庭妮被瞞震驚

墨西哥移民拘留所大火吞噬40條人命 警衛「見死不救」

買賣人口摘器官案 桃檢起訴9人求處重刑

中央社／ 桃園29日電

桃園地檢署偵辦犯罪集團涉嫌買賣人口、摘取他人器官未遂案，今天起訴主嫌謝姓男子等9人。桃檢說，犯嫌利用通訊軟體Telegram買賣器官，手法殘忍，向法院求處重刑。

桃園地檢署發布新聞稿表示，謝姓主嫌以經濟不佳的被害人為目標，邀約見面後即控制行動自由，去年11月4日，謝男將被害人灌醉後交給詐騙集團，以獲取提供人頭辦理銀行帳戶的報酬新台幣1萬元。

桃檢指出，謝男隨後將被害人控制在汽車旅館內，數度帶到銀行要開立人頭帳戶，但因行員發現有異而未開戶成功；被害人曾逃跑，但被謝男和同夥抓回、載往苗栗縣某處控制自由。

桃檢表示，謝男與共犯以通訊軟體Telegram與買賣器官的仲介人聯絡「拆車（拆取器官）」細節，謝男還向集團成員表示「留他（被害人）沒用」等語，共同決意要把被害人當成「豬仔（人體器官黑市買賣標的）」，以榨取被害人的最後價值。

桃檢指出，謝男去年11月29日在Telegram「偏門交流群」群組內，傳送「尋拆線（人體器官買家），可以盡快處理的」等訊息，被網路巡邏員警發現，員警佯裝成「中人（器官買賣雙方牽線人）」，與謝男談妥以新台幣200萬進行交易，在見面處將謝男逮捕。

案經桃園地檢署檢察官翟恆威指揮警政署刑事警察局、桃園市政府警察局龜山分局偵辦。桃檢表示，謝男等人犯罪手法殘忍、國內罕見，且以多種方式規避查緝，經檢警抽絲剝繭、搜索，將共犯逐一拘提到案，並將2主嫌聲押獲准。

桃檢表示，調查過程，也發現當中的集團成員收取人頭帳戶、控制提供帳戶者人身自由等；全案經檢察官偵結，今天起訴包含主嫌在內共9人，並向法院求處重刑。

器官 桃園 台幣

延伸閱讀

睽違21年！台南市繼永康區之後 安南區人口今突破20萬人

各縣市吸人大作戰 苗栗是黑馬

德州貨櫃2屍來自宏都拉斯 將追查人口走私

櫥櫃藏仿製65K2步槍3把具殺傷力 桃檢聲押6旬男

相關新聞

收13元eTag未繳簡訊 老翁點連結遭盜刷3萬8400元

詐騙簡訊盜刷猖獗，台北市一名7旬老翁，手機收到13元eTag未繳納成功的簡訊，心想金額不大，不疑有他，按連結填寫完資料後...

影／淡水男騎機車闖紅燈被「彎道火箭」撞上 後座女友吐血喪命

新北市淡水區昨晚有1對情侶吃完消夜，共乘機車從路旁起步，闖紅燈疑似要穿越馬路，被高速直行1輛別稱「彎道火箭」的奧地利進口...

又見假檢察官詐騙老哏 竹南男子險挨詐百萬元

苗栗縣竹南分局昨接獲竹南鎮一間銀行報案，指稱有一名男子疑似遭詐騙，要提領100萬元轉匯，警員杜欣諭、鄭湘穎到場協助赫然發...

曾奪世界冠軍 高雄KRRT繩索救援隊再出發

高雄市消防隊員自主組成的「KRRT」高雄繩索救援隊，曾在2019年奪得Grimpday國際繩索救援挑戰賽冠軍，因全球新冠...

用手機被檢討…台中高中生4樓墜地骨折腦出血 師目擊受驚嚇

台中市一名高中一年級男學生，上午9時許從學校4樓墜下，造成腦出血、氣胸、肺挫傷和身上多處骨折。據了解，該名學生因為上課時...

台東最佛心的移動式「測速照相機」 警籲減速慢行喔

台東市東興派出所前這幾天出現一台移動式三角架測速照相機，有民眾好意拍照上網貼文提醒「測速營業中」，卻發現竟是「電腦主機殼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦