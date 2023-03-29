曾奪世界冠軍 高雄KRRT繩索救援隊再出發

高雄市消防隊員自主組成的「KRRT」高雄繩索救援隊，曾在2019年奪得Grimpday國際繩索救援挑戰賽冠軍，因全球新冠疫情蔓延，這項國際比賽也停賽3年，今年比賽重新登場，KRRT成員也再度集結團練，誓將冠軍盃再奪回台灣。

Grimpday國際繩索救援挑戰賽源自比利時，是起源最早的國際繩索救援比賽，以往都有不少國家組隊參賽，最多曾有36國組隊，今年各國疫情逐漸解封，這項比賽也訂5月20日在法國普羅旺斯登場。

KRRT高雄繩索救援隊自2018年首次參加這項比賽，獲得最佳評審印象獎後，隔年在比利時參賽便奪冠，隊伍凱旋回台，曾在高雄機場獲高雄市消防局以英雄式列隊迎接。

KRRT今年重新出發，14名成員推舉高雄市消防局特搜中隊員孔垂翔、洪丞軒、喬威敦、王于慎、陳哲偉及鳳山分隊員王詔逸、前金分隊員鄭榆楓7人參賽。