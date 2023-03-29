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用手機被檢討…台中高中生4樓墜地骨折腦出血 師目擊受驚嚇
台中市一名高中一年級男學生，上午9時許從學校4樓墜下，造成腦出血、氣胸、肺挫傷和身上多處骨折。據了解，該名學生因為上課時使用手機，被老師叫到教師辦公室要求檢討，後來即自行走出辦公室躍下。
醫院說，男學生有腦出血、氣胸、肺挫傷、左側骨盆、大腿、小腿骨折，左手肱骨骨折等傷，傷勢嚴重，目前仍觀察中。
初步了解，因為上課禁止使用手機，該學生私藏手機使用，導師因此請他到4樓的老師辦公室，請他寫自我檢討，闡述私藏手機原因，現場並無爭執，但 該名學生卻突然就往辦公室門口走，後來由4樓躍下，這一幕也讓老師驚嚇不已。
台中市教育局表示，教育局第一時間掌握訊息立即派員前往醫院探視，目前以救治學生為首務，有關目擊學生、同班同學及時關懷部分，已請學校立刻著手處理，教育局學諮中心也派專業輔導人員進駐從旁協助。
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