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台東最佛心的移動式「測速照相機」 警籲減速慢行喔
台東市東興派出所前這幾天出現一台移動式三角架測速照相機，有民眾好意拍照上網貼文提醒「測速營業中」，卻發現竟是「電腦主機殼」，直呼「被騙了」。警方回應，提醒駕駛人減速慢行。
警方表示，該路段為易肇事與超速違規熱點，設置模擬測速照相機是權宜措施，效果如同人形立牌，目的是提醒駕駛人降低車速，同時能達到嚇阻效果，但有時會設置真的，不要僥倖超速。
省道台9線368公里路段東興派出所前，最近都會出現一台移動式三角架測速照相機，有民眾好意拍照上網貼文提醒其他駕駛，未料，近看竟是一台加以改裝的電腦主機殼，直呼被騙的感覺。
該民眾表示，他仔細看看這台機器，就是一台廢棄電腦主機殼，機殼裡裝的只有幾條混亂電線及用來壓鎮防風吹倒的大石塊，地上雖放著車用電池，但只有正極接著電線，負極是空的不會通電。
網友看了紛紛留言「假的啦！只是電腦主機殼啦！」、「科技執法太恐怖，還是這台測速照相最佛心！」不過，當地居民認為要裝就裝真的，不然「狼來了！」喊幾次後，大家又違規超速。
台東警分局強調，裝設測速的目的，就是讓用路人減速慢行，達到警示的效果，若大家都能依速限遵守開車，也會對路段取締作為作適時調整，呼籲用路人還是依限速行駛，維護行車安全。
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