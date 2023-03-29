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收13元eTag未繳簡訊 老翁點連結遭盜刷3萬8400元

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

詐騙簡訊盜刷猖獗，台北市一名7旬老翁，手機收到13元eTag未繳納成功的簡訊，心想金額不大，不疑有他，按連結填寫完資料後沒多久，就被盜刷3萬8400元，雖然銀行有發出刷卡消費即時簡訊，但老翁有提供驗證碼，銀行表示不會賠。北市民眾黨議員陳宥丞與張志豪上午舉行記者會，提醒民眾，只要收到有連結的簡訊，最好都不要點進去。

張志豪也指出，由於全民普發現金6000元登記網頁上周一推出，馬上變成詐騙釣魚簡訊下手目標，透過偽冒的網站誘導民眾點閱，簡訊裡寫明「恭喜你!政府發放6000元還稅於民，如何快速領取請點擊下面連結」先卸下被害人心防，再以快速、方便吸引人上當，政府應該提供更完整的教育宣導。

陳宥丞也舉出另外還有兩位年輕陳情人案例，銀行帳戶在海外被盜刷買了女性腕錶，損失了10萬元，因為取物地點在海外，要把錢拿回來更是難上加難，碰到詐騙案件，被害人除了要搶時間外，還要碰運氣。據統計，110和111年詐騙案件平均4000多件，但今年光是1到2月的詐騙案件，就高達548件，恐比往年成長更多。

張志豪說，他另接獲網路詐騙陳情，被害人在申請信用卡貸款時，因信用不佳遭到銀行拒絕，上網求助看到「保證核准」、「辦卡換現金」的文章，與對方聯繫後提供了身份資料、銀行帳戶等資訊，開始進行「改善信用記錄」的服務，申請核准後，再向被害人收取佣金，沒想到就在轉出、轉入的過程，就變成人頭帳戶，淪為洗錢共犯。

北市刑大經濟組組長陳志峯指出，目前處理止付這部分，通常民眾打報案電話或165時，專人在做警示帳戶時，詐騙集團通常已經得手，希望民眾對簡訊連結要有敏感度，只要收到簡訊有連結，80%至90%都有問題，連結都不要點 ，除了簡訊，還包括LINE，避免掉入詐騙陷阱。

北市民眾黨議員陳宥丞與張志豪(左)上午舉行記者會，提醒民眾全民普發現金6000元登記網頁上周一推出，馬上變成詐騙釣魚簡訊下手目標。記者楊正海／攝影
北市民眾黨議員陳宥丞與張志豪(左)上午舉行記者會，提醒民眾全民普發現金6000元登記網頁上周一推出，馬上變成詐騙釣魚簡訊下手目標。記者楊正海／攝影

詐騙集團 盜刷 信用

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