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打火沒空吃飯...台南企業今起提供肉包給消防人員享用

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

消防人員深入火場滅火救人，相當辛苦，台南在地企業「克林台包」店，深知消防人員救火的辛勞，總經理劉音岑決定今天起每天8點至晚上8點營業時間裡，如第七大隊轄區內發生重大火警，該店將會免費提供熱騰騰的招牌「八寶肉包」給現場每名救災人員享用，讓救災人員能有熱食來補充體力。

「克林台包」傳承三代，具有超過一甲子歷史，目前由第三代的劉音岑總經理接任，傳到第三代後，劉音岑除了保留父親八寶肉包為鎮店寶，還創造出亦中亦西，將西式麵點的食材與中式包子面皮交織在一起，讓老中青不同世代顧客，都能愛上這60年老字號美味。

第七大隊大隊長石家源表示，衷心感謝克林台包總經理劉音岑，願意以無我無私精神來支持消防，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間。

台南消防局長李明峯表示，期望能藉「克林台包」此舉拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全問題，消防局將持續秉持著赤誠之心，貫徹台南市長黃偉哲維護公共安全決心，讓市民獲得更安全的宜居城市。

台南在地企業「克林台包」總經理劉音岑決（左3）捐出包子給台南市消防局第七大隊，由大隊長石家源（左4）代表接受。記者黃宣翰／翻攝
台南在地企業「克林台包」總經理劉音岑決（左3）捐出包子給台南市消防局第七大隊，由大隊長石家源（左4）代表接受。記者黃宣翰／翻攝

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