高雄女賊穿戴幸運色行竊 招財「KITTY貓」反招警察上門

高雄市旗山區50多歲外籍幫傭上午在雇主家中，發現一頭戴HELLO KITTY藍色安全帽的陌生女子在房內翻找東西，嚇得她驚聲尖叫報警處理，事後經警方調閱監視器發現沈姓女竊嫌，沈女聲稱，自己幸運色是藍色，全身上下都穿戴藍色，應有好運氣，孰料仍行竊失風，案經警詢後函送橋頭地檢察署偵辦。

本月27日上午8時許，40多歲沈姓女竊嫌騎乘機車四處閒晃，找尋下手目標，行經旗山區廣清路一帶，見被害人住家大門洞開，沈女認為機不可失，躡手躡腳闖入屋內房間，搜刮屋主7000元，因翻找行竊時引起巨大聲響，被當時正在準備早餐的外籍幫傭發現，當下行竊失風急得騎車逃逸。

據當時執勤警員廣福派出所警員江峰霖、邱智洪指出，據監視器畫面，在美濃區將40歲沈女查獲到案，沈女當場向警方坦承犯行，她坦言竊得贓款僅剩3000元。

沈女表示，她行竊前還特意查看自己3月星座的幸運色是藍色，因此，作案時她特地戴著藍色HELLo KITTY安全帽，穿著藍色外套，騎乘藍色機車，心想應該有好運到，沒想到，竟因特徵太過明顯，反而一下子就被警方查獲了。