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高雄掃墓防火宣導出奇招 4隻搜救犬扮神隊友吸粉

聯合報／ 記者林保光王慧瑛／高雄即時報導

每到掃墓季節，公墓、雜草甚至山林火警一樁接一樁，常讓消防人員疲於奔命，高雄市消防局今年請出4隻搜救犬當宣導大使，參與拍攝的4隻搜救犬均已通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測通過高級測驗，在搜救犬中屬於特種部隊等級菁英

高雄市消防局善用創新手法拚宣導，盼能吸引目光，也產生更好效益。此次出動超萌的「消防搜救犬」拍攝30秒短片，以民眾掃墓祭祖時需要留意的「4不2記得」，輔以各種NG危險情境發生時，及時由搜救犬「旺旺叫」來提醒，提醒市民掃墓祭祖時要兼顧防火安全。

「麥擱燒啊！」是許多消防員在清明時節最想表達的心聲，民眾掃墓祭祖時，往往因貪圖方便，以火攻等錯誤方式來清除雜草，如此行為稍不注意不僅有火勢擴大風險，更嚴重可能釀成火燒山，焚香或燒金紙一旦沒確實澆熄餘燼，當風勢助長，也容易發生火災。

清明時節防火宣導是老話題，高雄市消防局今年決定請出搜救犬當神隊友，安排「傳八」、「柔依」、「阿卡」及「羅傑」4隻搜救犬入鏡，擔任今年清明節宣導大使，以融化人心的萌樣，配上可愛動作及超有精神的「旺旺叫」，提醒民眾清明祭祖務必遵守「4不2記得」。

拍攝團隊說，和搜救犬合作挑戰不小，即使搜救犬服從性較一般犬隻來得高，因求好心切，必須抓準搜救犬的角度、動作、姿勢到表情，拍攝一次接一次，還要兼顧搜救犬的心情。

消防局長王志平說，搜救犬在災害現場一直扮演著「神隊友」角色，如2009年莫拉克風災、2014年高雄氣爆、2018年花蓮雲門翠堤大樓地震倒塌等，都可看到牠們在災難現場中穿梭救災身影。此次參與拍攝的4隻搜救犬已通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測通過高級測驗，在搜救犬中屬於特種部隊等級菁英。

搜救犬Roger羅傑是一隻拉不拉多犬，領犬員李信宏說，雖然羅傑已8歲，仍衝勁十足。圖／高雄市消防局提供
搜救犬Roger羅傑是一隻拉不拉多犬，領犬員李信宏說，雖然羅傑已8歲，仍衝勁十足。圖／高雄市消防局提供
搜救犬Kak阿卡是隻拉不拉多犬，領犬員鄭莛芸說，拍攝當天阿卡看到鏡頭有點害羞，在零食誘惑下，還是全力以赴賣力演出。圖／高雄市消防局提供
搜救犬Kak阿卡是隻拉不拉多犬，領犬員鄭莛芸說，拍攝當天阿卡看到鏡頭有點害羞，在零食誘惑下，還是全力以赴賣力演出。圖／高雄市消防局提供
搜救犬傳八是一隻比利時狼犬，已通過IRO高級搜救犬認證。圖／高雄市消防局提供
搜救犬傳八是一隻比利時狼犬，已通過IRO高級搜救犬認證。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局今年請出4隻搜救犬當掃墓季防火宣導大使，參與拍攝的4隻搜救犬均已通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測通過高級測驗。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局今年請出4隻搜救犬當掃墓季防火宣導大使，參與拍攝的4隻搜救犬均已通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測通過高級測驗。圖／高雄市消防局提供
搜救犬Zoe柔依是一隻拉不拉多犬，今年6歲，和領犬員蘇冠銘默契十足。圖／高雄市消防局提供
搜救犬Zoe柔依是一隻拉不拉多犬，今年6歲，和領犬員蘇冠銘默契十足。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局今年請出4隻搜救犬當掃墓季防火宣導大使，參與拍攝的4隻搜救犬均已通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測通過高級測驗。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局今年請出4隻搜救犬當掃墓季防火宣導大使，參與拍攝的4隻搜救犬均已通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測通過高級測驗。圖／高雄市消防局提供

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