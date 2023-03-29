高雄掃墓防火宣導出奇招 4隻搜救犬扮神隊友吸粉

每到掃墓季節，公墓、雜草甚至山林火警一樁接一樁，常讓消防人員疲於奔命，高雄市消防局今年請出4隻搜救犬當宣導大使，參與拍攝的4隻搜救犬均已通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測通過高級測驗，在搜救犬中屬於特種部隊等級菁英。

高雄市消防局善用創新手法拚宣導，盼能吸引目光，也產生更好效益。此次出動超萌的「消防搜救犬」拍攝30秒短片，以民眾掃墓祭祖時需要留意的「4不2記得」，輔以各種NG危險情境發生時，及時由搜救犬「旺旺叫」來提醒，提醒市民掃墓祭祖時要兼顧防火安全。

「麥擱燒啊！」是許多消防員在清明時節最想表達的心聲，民眾掃墓祭祖時，往往因貪圖方便，以火攻等錯誤方式來清除雜草，如此行為稍不注意不僅有火勢擴大風險，更嚴重可能釀成火燒山，焚香或燒金紙一旦沒確實澆熄餘燼，當風勢助長，也容易發生火災。

清明時節防火宣導是老話題，高雄市消防局今年決定請出搜救犬當神隊友，安排「傳八」、「柔依」、「阿卡」及「羅傑」4隻搜救犬入鏡，擔任今年清明節宣導大使，以融化人心的萌樣，配上可愛動作及超有精神的「旺旺叫」，提醒民眾清明祭祖務必遵守「4不2記得」。

拍攝團隊說，和搜救犬合作挑戰不小，即使搜救犬服從性較一般犬隻來得高，因求好心切，必須抓準搜救犬的角度、動作、姿勢到表情，拍攝一次接一次，還要兼顧搜救犬的心情。