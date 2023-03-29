影／淡水男騎機車闖紅燈被「彎道火箭」撞上 後座女友吐血喪命

新北市淡水區昨晚有1對情侶吃完消夜，共乘機車從路旁起步，闖紅燈疑似要穿越馬路，被高速直行1輛別稱「彎道火箭」的奧地利進口KTM 390 Duke黃牌大型重型機車撞上，21歲女乘客彈飛撞到電線桿，大量吐血送醫急救後宣告不治。

這起車禍發生在昨晚9時59分左右，據了解，18歲周姓男子與21歲林姓女友剛吃完消夜，他們共乘機車從路旁起步，闖紅燈疑似要穿越北新路往184巷方向前進。

這時29歲詹姓男子獨自騎乘黃牌重機，綠燈沿北新路往中山北路方向直行，因車速過快來不及閃避突然竄出的機車而撞上，情侶倆被撞飛滑行到馬路對面。

林女身體猛烈撞擊路旁電線桿，大量吐血之後昏迷，送醫途中已無生命跡象，急救到深夜11時許宣告死亡，疑因嚴重內出血喪命。