快訊

運價調漲了！北北基計程車 4月1日起上車變85元

獨家／蔡英文總統紐約行程曝光 挺蔡反蔡搶廣告版面互較勁

進口雞蛋開賣了！地點、售價、種類、上架時間 一次看清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北藥局涉吸金上億 漂亮里長遭指「往來密切」憤提告

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

位在新北市北大特區內的愛立康藥局老闆夫妻涉嫌吸金上億元，由於北大特區流行團購LINE群，當地里長李培鈺日前在藥局LINE群組分享團購訊息時，被指「和專門詐騙的人往來」，雖然她解釋並無關係，但由於群內有超過5百位當地居民共見共聞，她認為影響聲譽，憤向警方提告妨害名譽以示清白。

新北市北大特區內的愛立康藥局，由於位在大型連鎖店旁，不少民眾購物之餘也會順便在此買醫藥等相關用品，生意始終不錯。但其吳姓老闆與妻子林女趁疫情期間以藥局擴店、買防疫物資販售等理由表示可獲豐厚報酬吸金上億元，之後又說投資失利導致民眾拿不回血汗錢而報警。新北地檢署日前帶回主嫌吳姓夫婦持續偵辦。

不料「愛立康健保藥局」LINE群組人數多達547人，曾被新北市長侯友宜誇讚「真漂亮」的當地里長李培鈺日前分享團購年糕訊息後，群內民眾直指里長「還在繼續和專門詐騙的人往來」，當下里長錯愕並澄清絕無與詐騙人員往來，但仍遭對方以「您確實與之往來密切」，李培鈺認為遭指稱與詐騙人員掛勾實屬莫名其妙，為顧及其全職里長的名譽，因此日前向警方提告妨害名譽。

李培鈺表示，由於「愛立康健保藥局」群組因也會團購水果等商品，因此曾於近期加入，但吸金事件爆發後竟遭人標記且說「還在繼續和專門詐騙的人往來」，由於該群組人數多達5百多人，易使民眾誤認自己與詐騙集團掛勾，因此日前向警方對其提出妨害名譽告訴，以捍衛全職里長清白。並表示由於加入群組時間不長，因此未看過群組內有擴店等增資需求。

愛立康藥局爆發涉嫌吸金後，昨先暫停營業。記者李定宇／攝影
愛立康藥局爆發涉嫌吸金後，昨先暫停營業。記者李定宇／攝影
愛立康藥局爆發涉嫌吸金後，昨先暫停營業。記者李定宇／攝影
愛立康藥局爆發涉嫌吸金後，昨先暫停營業。記者李定宇／攝影
當地里長李培鈺遭指「和專門詐騙的人往來」。圖／李培鈺提供
當地里長李培鈺遭指「和專門詐騙的人往來」。圖／李培鈺提供
愛立康藥局涉吸金事件引發案外案，當地里長遭指「和專門詐騙的人往來」，憤向警方提告妨害名譽以示清白。圖／李培鈺提供
愛立康藥局涉吸金事件引發案外案，當地里長遭指「和專門詐騙的人往來」，憤向警方提告妨害名譽以示清白。圖／李培鈺提供

詐騙集團 妨害名譽

延伸閱讀

拓展新北地區服務品質與量能！ISUZU新北土城3S據點正式開幕

涉吸金上億 愛立康藥局老闆夫婦和會計收押禁見

自稱華爾街金童 「EXP ASSET」吸金數千萬4人遭約談

老媽群組Tag「All」急問這是誰？ 全家人被標記認真解釋笑翻網友

相關新聞

影／淡水男騎機車闖紅燈被「彎道火箭」撞上 後座女友吐血喪命

新北市淡水區昨晚有1對情侶吃完消夜，共乘機車從路旁起步，闖紅燈疑似要穿越馬路，被高速直行1輛別稱「彎道火箭」的奧地利進口...

新北藥局涉吸金上億 漂亮里長遭指「往來密切」憤提告

位在新北市北大特區內的愛立康藥局老闆夫妻涉嫌吸金上億元，由於北大特區流行團購LINE群，當地里長李培鈺日前在藥局LINE...

高雄掃墓防火宣導出奇招 4隻搜救犬扮神隊友吸粉

每到掃墓季節，公墓、雜草甚至山林火警一樁接一樁，常讓消防人員疲於奔命，高雄市消防局今年請出4隻搜救犬當宣導大使，參與拍攝...

影／酒駕載友返家 沒戴安全帽被攔 壽星警局睡一晚

新北市土城分局頂埔所警方日前晚間於金安街48巷見一輛雙載機車，車上兩人卻皆未戴安全帽，上前盤查時發現其中一人散發酒味，攔...

山友走能高安東軍摔邊坡腳踝變形 陸空救援成功吊掛

彰化57歲王姓女山友跟團走能高安東軍登山路線，25日不慎摔落邊坡，腳踝變形無法行走，花蓮縣消防局獲報後出動2組地面隊伍，...

台中男高中生從學校5樓墜下 意識不清送醫

台中市一名高中生，上午9時許從學校五樓墜下，消防局據報，已將學生送醫搶救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦