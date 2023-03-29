新北藥局涉吸金上億 漂亮里長遭指「往來密切」憤提告

位在新北市北大特區內的愛立康藥局老闆夫妻涉嫌吸金上億元，由於北大特區流行團購LINE群，當地里長李培鈺日前在藥局LINE群組分享團購訊息時，被指「和專門詐騙的人往來」，雖然她解釋並無關係，但由於群內有超過5百位當地居民共見共聞，她認為影響聲譽，憤向警方提告妨害名譽以示清白。

新北市北大特區內的愛立康藥局，由於位在大型連鎖店旁，不少民眾購物之餘也會順便在此買醫藥等相關用品，生意始終不錯。但其吳姓老闆與妻子林女趁疫情期間以藥局擴店、買防疫物資販售等理由表示可獲豐厚報酬吸金上億元，之後又說投資失利導致民眾拿不回血汗錢而報警。新北地檢署日前帶回主嫌吳姓夫婦持續偵辦。

不料「愛立康健保藥局」LINE群組人數多達547人，曾被新北市長侯友宜誇讚「真漂亮」的當地里長李培鈺日前分享團購年糕訊息後，群內民眾直指里長「還在繼續和專門詐騙的人往來」，當下里長錯愕並澄清絕無與詐騙人員往來，但仍遭對方以「您確實與之往來密切」，李培鈺認為遭指稱與詐騙人員掛勾實屬莫名其妙，為顧及其全職里長的名譽，因此日前向警方提告妨害名譽。