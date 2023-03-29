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影／氣姊不給零花又控偷東西 弟與姊男友大打出手互告傷害

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區柯姓男子，日前氣姊不給零用錢，雙方家中口角。25日上午他又懷疑姊與其林姓男友家中偷東西，雙方在住處附近巷口大吵，還各持桿麵棍、雨傘相互攻擊，造成兩人臉部、肢體多處擦挫傷。警方獲報到場，雙方互控傷害、毀損，一併帶回派出所偵辦，警詢後依法送辦。

經調查，柯姓男子（38歲）從事服務業，日前他不爽胞姊柯女不給零用錢，與胞姊發生爭吵，柯女的林姓男友（50歲、商）在旁充當和事佬，卻釀三方口角互生嫌隙。這個月25日上午10時30分左右，林男騎車載著柯女返回新北市新莊區中信街住處，兩人下車沒有回家，而是將一只便當盒，放在警衛室櫃台，旋即騎車離開。

不巧，柯男從社區大廳走出，見兩人雙載騎車從社區門口經過，他懷疑姊姊與其男友，可能從家裡偷完東西，見他心虛才會騎車落跑。於是騎車尾後追去質問。雙方追至中港路531巷口，柯男攔下胞姊與林男機車，雙方爆發激烈口角。

過程中，柯男、林男在巷弄內拉扯扭打，柯男一度從機車置物箱取出桿麵棍揮打，林男不甘示弱拿起一把雨傘還擊。導致雙方機車傾倒在地，林男臉部、右肩撕裂傷、擦挫傷，柯男臉部擦挫傷，警方獲報趕抵，雙方互控對方傷害、毀損，一併帶回派出所偵辦，警詢後依傷害、毀損送辦。

新北市柯姓男子懷疑胞姊與其林姓男友偷東西，三人在中港路531巷口發生激烈口角、肢體衝突。記者曾伯愷／翻攝
新北市柯姓男子懷疑胞姊與其林姓男友偷東西，三人在中港路531巷口發生激烈口角、肢體衝突。記者曾伯愷／翻攝
新北市柯姓男子懷疑胞姊與其林姓男友偷東西，三人在中港路531巷口發生激烈口角、肢體衝突。記者曾伯愷／翻攝
新北市柯姓男子懷疑胞姊與其林姓男友偷東西，三人在中港路531巷口發生激烈口角、肢體衝突。記者曾伯愷／翻攝

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