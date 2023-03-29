台中商圈竊案偵破 餐廳女老闆送「干蝦」到派出所
台中市佛羅倫斯義法料理餐廳去年底店內零用金遭竊，轄區烏日警分局犁份派出所據報，日前逮捕竊賊。餐廳老闆娘張薇琪為感謝員警辦案辛勞，昨親自下廚，中午送餐到派出所表達感謝之意，讓派出所裡一時香氣四溢。
她說，員警們每天辛苦地維護地方治安，她心裡很感謝，因此一早就與員工們著手備餐，中午特別帶了店內招牌料理干貝鮮蝦義大利麵、手工披薩及甜點前往，慰勞員警們的辛勞，也表達感謝之意。
陪同前往的商圈副主委郭達鴻說，張薇琪製作干貝鮮蝦義大利麵，是取其「干蝦（感謝）」之意。佛羅倫斯義法料理餐廳是東海藝術街商圈的老字號餐廳，營業近25年，是遊客到訪商圈必吃的餐廳之一。
張薇琪說，去年底小偷由窗戶爬進去偷走了零用金，她立即報案。犁份派出所員警到店裡查看，認真的蒐證，不放過任何一丁點的蛛絲馬跡，後來終於破案，把竊賊逮獲。
烏日警分局上午說，犁份派出所警員陳冠霖、陳柏瑞，去年底接獲民眾報案，稱龍井區藝術商圈內的義法料理店物品遭竊，經鍥而不捨的努力，終於緝獲竊嫌移送法辦。派出所長廖鴻隆說，維持治安是員警們本該做的，也義不容辭，謝謝佛羅倫斯義法料理餐廳的肯定，員警們會繼續為治安努力。
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