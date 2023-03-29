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嘉義警匪追逐跳3米深大排水溝 拒補犯嫌卡陷泥沼

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣民雄警分局民興派出所警方，今天早上7點多進行拘提因案判刑未到案的45歲林男，追補到牛稠山涵洞旁，林嫌見員警巡邏車，立即跳進3公尺深的排水，溝意圖逃逸，員警見狀立刻跳入水溝圍補，逮補卡陷在泥沼的林嫌，經消防人員做傷口包紮後，將移送嘉義地檢署執行歸案。

警方表示，受嘉義地檢署委任拘提未到案執行的林嫌，今早上7點多在民雄鄉牛稠山附近發現該嫌行蹤，林嫌看到警方巡邏車，立即跳進路旁大排水溝，意圖逃離，員警見狀立刻跳進水溝內圍捕，因水溝內汙泥深，林嫌卡困於內，只能束手就擒，結束短暫驚險逃亡記。

據目擊民眾指出，警方巡邏車圍補時疑情況緊急，在現場倒車時，右後輪不慎卡進水溝，進退不得，有見吊車進行協助拖離，順利完成這場驚心動魄的拘提人犯。

嘉義縣消防局8點22分接獲派出所通報，指出46歲林姓男子拒補過程，手腳有擦挫傷，請求協助，消防人員抵派出所內評估，林嫌並無大礙，做傷口包紮處理，後續交由警方處理。

嘉義民雄警分局民興所，今早追捕犯人，警車不慎卡入水溝，勇警追補跳3米大排順利逮步犯嫌。圖／民眾提供
嘉義民雄警分局民興所，今早追捕犯人，警車不慎卡入水溝，勇警追補跳3米大排順利逮步犯嫌。圖／民眾提供

嘉義 排水溝

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