嘉義警匪追逐跳3米深大排水溝 拒補犯嫌卡陷泥沼

嘉義縣民雄警分局民興派出所警方，今天早上7點多進行拘提因案判刑未到案的45歲林男，追補到牛稠山涵洞旁，林嫌見員警巡邏車，立即跳進3公尺深的排水，溝意圖逃逸，員警見狀立刻跳入水溝圍補，逮補卡陷在泥沼的林嫌，經消防人員做傷口包紮後，將移送嘉義地檢署執行歸案。

警方表示，受嘉義地檢署委任拘提未到案執行的林嫌，今早上7點多在民雄鄉牛稠山附近發現該嫌行蹤，林嫌看到警方巡邏車，立即跳進路旁大排水溝，意圖逃離，員警見狀立刻跳進水溝內圍捕，因水溝內汙泥深，林嫌卡困於內，只能束手就擒，結束短暫驚險逃亡記。

據目擊民眾指出，警方巡邏車圍補時疑情況緊急，在現場倒車時，右後輪不慎卡進水溝，進退不得，有見吊車進行協助拖離，順利完成這場驚心動魄的拘提人犯。