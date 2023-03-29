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清明連假交通管制 新店警籲用路人配合多利用接駁車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

今年清明節連假從4月1日至5日共計5天，預計湧現大量掃墓及旅遊車潮，新店警方屆時將在示範公墓周邊重要道路實施交通管制措施，警方呼籲用路人配合，也可多加利用搭乘免費接駁專車前往。

新店警分局指出，新店區四十份公墓周邊道路因路幅狹小，會車困難且停車空間有限，易造成交通壅塞，連假期間上午6時至下午3時沿線從竹林路71號路口、長樂景觀墓園、翠峰路三叉路口、四十份公墓、北宜路3段與雙峰路路口，均採取單向通行管制措施。為提高大眾運輸工具便利性，北新藝術廣場設立接駁站，上午6時30分至下午3時有免費接駁專車，掃墓民眾可多加利用搭乘。

同時配合交通部高速公路局的管制措施，4月１日上午零時至中午12時及4月2日上午5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，駕駛用路人欲前往宜花東等地區，遇匝道管制或車流壅塞時，建議可改走106乙縣道、台9線等替代道路，以節省寶貴出遊時間。

新店警方表示，自2023年3月31日至5月28日止，晚間0分至9時，碧潭風景區東岸廣場舉辦「112年碧潭水舞」活動，民眾出發前可先查詢即時路況，或多加利用大眾交通運輸工具及接駁車前往。遇有出現車多壅塞情形，依現場員警及義交人員指揮疏導，以免車流延滯及耽誤行車時間。

新店警分局呼籲駕駛用路人應確實遵守交通法規，勿闖紅燈、勿超速、勿酒駕，行人在道路上勿當低頭族，駕駛也應多注意車前狀況。連假期間出遊人車眾多，不爭道、不搶快，確實遵守交通禮節，共同維護假期交通順暢與安全，才能玩得「開心、放心又安心」。

清明連假預計將湧現大量掃墓及旅遊車潮，新店警方屆時將在示範公墓周邊重要道路實施交通管制措施，新店警分局呼籲用路人配合，也可多加利用搭乘免費接駁專車。圖／警方提供
清明連假預計將湧現大量掃墓及旅遊車潮，新店警方屆時將在示範公墓周邊重要道路實施交通管制措施，新店警分局呼籲用路人配合，也可多加利用搭乘免費接駁專車。圖／警方提供
清明連假預計將湧現大量掃墓及旅遊車潮，新店警方屆時將在示範公墓周邊重要道路實施交通管制措施，新店警分局呼籲用路人配合，也可多加利用搭乘免費接駁專車。圖／警方提供
清明連假預計將湧現大量掃墓及旅遊車潮，新店警方屆時將在示範公墓周邊重要道路實施交通管制措施，新店警分局呼籲用路人配合，也可多加利用搭乘免費接駁專車。圖／警方提供
清明連假預計將湧現大量掃墓及旅遊車潮，新店警方屆時將在示範公墓周邊重要道路實施交通管制措施，新店警分局呼籲用路人配合，也可多加利用搭乘免費接駁專車。圖／警方提供
清明連假預計將湧現大量掃墓及旅遊車潮，新店警方屆時將在示範公墓周邊重要道路實施交通管制措施，新店警分局呼籲用路人配合，也可多加利用搭乘免費接駁專車。圖／警方提供

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