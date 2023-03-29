普發現金防詐 南警去教條推POPO鴿手繪宣導

財政部普發現金6000元在即，詐騙集團蠢蠢欲動，台南市政府警察局擺脫傳統教條呆板宣導，以警察繪師POPO鴿的手繪宣導海報吸引民眾目光，順勢達到宣導之效。

「好會畫！」為遏止詐騙集團不法，南警此次推出POPO鴿宣導海報，以動畫電影的手繪海報風格，讓POPO鴿化身如電影海報主角，活靈活現，讓不少民眾說這極具戲劇張力又不失逗趣，警也把握機會向民眾提醒「不匯款、不填輸、不點擊」防詐要領。

警方分析過去不同詐騙手法，研判詐騙集團可能詐騙方式，包含架設假網站，以網址內帶有「6000」或「6ooo」，或與政府網站相似網址如「g0v.tw」等，混淆民眾誤以為是政府網站，誤輸入個人資料、銀行帳號等資訊，或是透過詐騙簡訊方式，誘使民眾點擊簡訊內網址，卻連結至釣魚網站或假網站，詐取民眾銀行帳戶或信用卡資料。