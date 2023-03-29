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清明掃墓火警露燃事件多！這兩個方式可減少火災

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

清明祭祖掃墓燒化紙錢多，常引起山林火災及空氣汙染。高雄市在清明節3月26日及4月1日至5日，推動紙錢集中燒活動，於高雄30座公立納骨塔及17座公墓設置紙錢集中區，將載運至「平安」及「如意」紙錢專用金爐進行代化；另外可利用「以功代金」，將購買金紙的金額以捐款做功德方式迴向先人，都可減少火災及空汙。

高雄市環保局空噪科表示，每年三大民俗常因燃燒金紙造成火警，除造成大量空氣汙染，也消耗大量水資源進行滅火。隨著民眾環保意識逐年提高，愈來愈多人選擇參加「紙錢集中燒」及「以功代金」活動。像今年「春節祭祖暨天公生紙錢集中燒」活動，統計紙錢集中收運量共計141.82公噸，相較於111年同期收運的128.56公噸，增加約10.3%。112年1至2月「以功代金」活動，高雄市捐款共計13萬2170元，相較於111年同期捐款11萬7174元增加約12.7%。

今年高雄市在公立納骨塔及公墓於清明節期間將設置紙錢集中區，並提醒民眾於祭祀後將紙錢裝袋綁牢及避免混入殘餘香腳火源及其他雜物。空噪科統計今年清明紙錢集中燒第一天3月26日紙錢收運量，就達33.57公噸。

民眾也可透過紙錢集中燒網站申請，或撥打專線07-7336952預約，申請「紙錢載運專車」到府收運。參加「以功代金」活動，可透過四大超商7-11、OK、全家、萊爾富電子事務機平台，選擇「以功代金」後點選「高雄市」，將購買紙錢的費用拿來幫助社福團體，化小愛為大愛幫助更多的人。

環保局長張瑞琿表示，近期山林火災頻傳，容易影響區域空氣品質，請民眾避免露天燃燒紙錢，支持「紙錢集中燒」及「以功代金」活動，共同防範山林火災，節省水資源，守護空氣品質。

高雄市紙錢集中燒網站QRCode。圖／高雄市環保局提供
高雄市紙錢集中燒網站QRCode。圖／高雄市環保局提供
高雄市設置如意紙錢環保專用金爐。圖／高雄市環保局提供
高雄市設置如意紙錢環保專用金爐。圖／高雄市環保局提供
高雄市推動紙錢集中燒活動，於30座公立納骨塔及17座公墓設置紙錢集中區。圖／高雄市環保局提供
高雄市推動紙錢集中燒活動，於30座公立納骨塔及17座公墓設置紙錢集中區。圖／高雄市環保局提供

高雄市 火災 捐款

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