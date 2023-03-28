快訊

不滿陳建仁答詢狀況外 綠委林岱樺高分貝飆官員：妳閉嘴

日本青森縣發生規模6.1地震 恐有「海面變動」、無致災之虞

進口蛋來了！全聯這些門市明買得到 每人限購2盒、價格曝光

實兵演練清明祭祖防災 新北消防籲：餘燼要撲滅

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局第七救災救護大隊今天在中和區和城路第五公墓，出動滅火機器人舉辦112年清明期間災害搶救示範實兵演練，第七救災救護大隊長鄭向晃表示，星星之火足以燎原，呼籲餘燼要撲滅，多一分謹慎，少一分損失，避免憾事發生。

新北市消防局為加強提醒民眾注意掃墓用火安全，第七救災救護大隊今天在中和區和城路第五公墓舉辦112年清明期間災害搶救示範實兵演練，模擬民眾撥打119專線報案，指稱公墓疑似燒雜草引發火勢蔓延。

消防人員獲報到場，先引導疏散掃墓祭拜民眾，指揮官立即下達佈線搶救滅火，同時嘗試使用背負式水帶進行滅火，同時阻隔延燒、水源佔據、要求上級支援，同時以適應各種地勢且機動性強的消防機器人支援阻隔火勢延燒，演練過程十分逼真。

大隊長鄭向晃提醒民眾清明掃墓應牢記「4不2記得」口訣，不隨意丟煙蒂、不放爆竹煙火、不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、記得隨手收拾垃极、記得撲滅餘燼，避免憾事發生。

新北市消防局第七救災救護大隊今天在中和區和城路第五公墓舉辦112年清明期間災害搶救示範實兵演練，呼籲餘燼要撲滅。圖／消防提供
新北市消防局第七救災救護大隊今天在中和區和城路第五公墓舉辦112年清明期間災害搶救示範實兵演練，呼籲餘燼要撲滅。圖／消防提供
新北市消防局第七救災救護大隊今天在中和區和城路第五公墓，出動消防滅火機器人舉辦112年清明期間災害搶救示範實兵演練，呼籲餘燼要撲滅。圖／消防提供
新北市消防局第七救災救護大隊今天在中和區和城路第五公墓，出動消防滅火機器人舉辦112年清明期間災害搶救示範實兵演練，呼籲餘燼要撲滅。圖／消防提供

燎原

延伸閱讀

台南清明掃墓接駁公車 有市區3條路線及南化、六甲

連假出遊 兒童搭新北淡海、安坑輕軌免費

防範清明掃墓火警 花蓮消防局利用空拍機巡查

清明掃墓防山林火災 花蓮消防空拍機巡查

相關新聞

BMW掛朋友立院停車證違停 新北議員父：下次不會再犯

新北市新莊區一輛BMW汽車昨天中午違停在中華路一段人行道上，民眾路過拍照，將畫面上傳LINE社群「社會事影音」。經查發現...

是他！BMW掛立法院停車證開上人行道 新北議員妻代公公道歉

一輛掛著立法院出入車證的BMW黑頭車昨天中午違停在新北市新莊區中華路一段人行道上，被路人拍照上傳LINE社群《社會事影音...

受刑人打傷果農偷車「2地逃竄」 警追查掛贓車牌逃亡中

屏東監獄竹田分監受刑人涂俊煒在3月27日下午，趁自主監外作業，自屏東縣新埤鄉1處檸檬園農場，搶走農場巫姓果農的轎車逃逸，...

瑞芳台二丁線拼裝車翻車 菜販不治妻子跳車逃過一劫

白姓菜販今天上午開拼裝菜車，行經新北市瑞芳區台二丁線時，當時天雨路滑，疑因剎車失靈自撞路旁電線杆翻車，白男送醫急救後不治...

忙辦案沒停好機車釀死亡車禍 警員挨告不起訴

宜蘭吳姓警員去年2月間獲報有人跳橋，趕往現場，忙於處理跳橋案件，未將跳橋者違規停放橋上的機車移走；林姓男子騎機車經過時不...

台中北屯民宅火警 1老翁行動不便遇難

台中市北屯區安順北一街在今天下午4時許傳出火警，消防局出動四平等4個單位前往滅火，現場疏散兩名住戶，但有一名六旬老翁因行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦