實兵演練清明祭祖防災 新北消防籲：餘燼要撲滅
新北市消防局第七救災救護大隊今天在中和區和城路第五公墓，出動滅火機器人舉辦112年清明期間災害搶救示範實兵演練，第七救災救護大隊長鄭向晃表示，星星之火足以燎原，呼籲餘燼要撲滅，多一分謹慎，少一分損失，避免憾事發生。
新北市消防局為加強提醒民眾注意掃墓用火安全，第七救災救護大隊今天在中和區和城路第五公墓舉辦112年清明期間災害搶救示範實兵演練，模擬民眾撥打119專線報案，指稱公墓疑似燒雜草引發火勢蔓延。
消防人員獲報到場，先引導疏散掃墓祭拜民眾，指揮官立即下達佈線搶救滅火，同時嘗試使用背負式水帶進行滅火，同時阻隔延燒、水源佔據、要求上級支援，同時以適應各種地勢且機動性強的消防機器人支援阻隔火勢延燒，演練過程十分逼真。
大隊長鄭向晃提醒民眾清明掃墓應牢記「4不2記得」口訣，不隨意丟煙蒂、不放爆竹煙火、不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、記得隨手收拾垃极、記得撲滅餘燼，避免憾事發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言