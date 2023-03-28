實兵演練清明祭祖防災 新北消防籲：餘燼要撲滅

新北市消防局第七救災救護大隊今天在中和區和城路第五公墓，出動滅火機器人舉辦112年清明期間災害搶救示範實兵演練，第七救災救護大隊長鄭向晃表示，星星之火足以燎原，呼籲餘燼要撲滅，多一分謹慎，少一分損失，避免憾事發生。

新北市消防局為加強提醒民眾注意掃墓用火安全，第七救災救護大隊今天在中和區和城路第五公墓舉辦112年清明期間災害搶救示範實兵演練，模擬民眾撥打119專線報案，指稱公墓疑似燒雜草引發火勢蔓延。

消防人員獲報到場，先引導疏散掃墓祭拜民眾，指揮官立即下達佈線搶救滅火，同時嘗試使用背負式水帶進行滅火，同時阻隔延燒、水源佔據、要求上級支援，同時以適應各種地勢且機動性強的消防機器人支援阻隔火勢延燒，演練過程十分逼真。