影／警大師生大秀柔道摔角 林右昌曝曾和「學長」訓練

內政部長林右昌今下午視察中央警察大學，了解警技教育及科技偵查等教學狀況，並承諾添購科技偵查加密貨幣AI、Deepfake深偽等犯罪分析系統；林看完柔道、摔角表演後也透露小時候學過柔道，當時教練的弟弟就是警大學生，當年曾和他一起訓練，並稱讚師生表現都很好。

近年因應數位科技犯罪盛行，警大陸續引進i2犯罪分析軟體、數位證據情報軟體、現場行動裝置鑑識採證設備、數位鑑識軟體、行動裝置取證軟體、眼動虛擬實境裝置等；林右昌今天親自戴上VR裝置測試，包括直擊破獲詐騙機房、犯罪現場蒐證等，而儀器從旁記錄下他在各物證著眼時間，也讓林嘖嘖稱奇。

校長楊源明、刑事系助理教授蔡馥璟也向林右昌介紹即將添購的研究軟體，包括加密貨幣AI犯罪金流追蹤及監控分析系統、深偽影像分析系統、科技偵查行為觀察分析系統等；林右昌就軟硬體維護問題多次提問，隨後應允全力支持。

警技表演部分，柔道由教官陳盈龍及交通學系大三同學共同表演，倒法、立姿摔法、大外割連攻法一應俱全；摔角則由教官張閔智及大三學生陳宥朋對招演示摔拿、拿摔等。教官吳玫玲及游薛武則模擬酒醉男攻擊女警，心戰喊話、安全距離、近身搏鬥等，都拳拳到肉。